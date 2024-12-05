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نديم إلياس: مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة التعبئة والتغليف - أخبار كلمتك

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نديم إلياس: مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة التعبئة والتغليف - أخبار كلمتك

نديم إلياس: مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة التعبئة والتغليف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - أكد المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال صناعة التعبئة والتغليف.

جاء ذلك خلال مشاركته  جلسة نقاشية تحت عنوان " المساهمة في الاقتصاد الدائري..البلاستيك أحادي الاستخدام والبدائل "، وشارك فى الجلسة كل من المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، وأدهم الشاذلي عضو المجلس التصديرى  للطباعة والتعبئة والتغليف، أدارت الجلسة إيمان عبد المحسن، منسق المشروع الوطني، منظمة اليونيدو.

فعاليات معرض "باك بروسيس" 

ويأتي ذلك ضمن فعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة والذى يحظى بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف.

 

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وأشار إلى أهمية تحقيق التوافق لهذه الصناعة مع الاشتراطات البيئية وبصفة خاصة صناعة التدوير.

نديم إلياس يؤكد ضرورة التوجه نحو الكفاءات التكنولوجية لتدوير المخلفات البلاستيكية

 ولفت إلى ضرورة التوجه نحو الكفاءات التكنولوجية لتدوير المخلفات البلاستيكية بحيث تكون غير مضرة للصناعات الأخرى الموجودة وكيفية استخدام المادة التي يتم تدويرها وذلك باستخدام الطرق الحديثة في الإنتاج بأقل العوادم والحفاظ على عدم تلوث البيئة والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة.

وأكد المشاركين في الجلسة النقاشية أن العالم يعيش حاليًّا على نموذج ما يسمى بالاقتصاد الدائري مع حالة من الشفافية وزيادة الثقة عبر سلاسل الإمداد العالمية التي تحفز على التحكم بشكل أكبر في الموارد

وأشار إلى أن هناك بعض الاقتصادات التي تتمتع بوجود سلاسل إمداد دائرية يتم عن طريقها اقتسام الأرباح بشكل عادل بين المجتمعات والمستهلكين وغيرهم، وعليه يمكن القول إن هناك حاجة ماسة إلى تطوير نماذج اقتصادية جديدة وذلك في ظل عالم محدود الموارد، بمعنى أن النموذج الصناعي في استهلاك المنتج ثم التخلص منه يُعد نموذجًا اقتصاديًا غير مستدام، وذلك في ظل توجه عالمي لاعتماد مفاهيم الاستدامة بمفهومها الشامل.

 ويعد "التمويل الأخضر والاقتصاد الدائري هما مفهومان حديثان نسبيًّا برزا في السنوات الاخيرة، يهدفان إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويتمحور التمويل الأخضر حول توجيه الاستثمارات نحو مشاريع وتقنيات تساهم في حماية البيئة وتخفيف التأثير البيئي السلبي.

 

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وعلى الجانب الآخر يعتمد الاقتصاد الدائري على تحويل الاقتصاد من نموذج خطي يعتمد على استهلاك الموارد الطبيعية إلى نموذج يعيد استخدام الموارد وإعادة تدويرها بشكل مستدام.

وتتوافق فكرة الاقتصاد الدائري مع مفهوم التمويل الأخضر، حيث يهدف الاثنان إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية للأنشطة الاقتصادية، ويعتبر التمويل الأخضر أداة رئيسية في تمويل وتحفيز الابتكارات والمشاريع البيئية والتكنولوجيات النظيفة التي تدعم الاقتصاد الدائري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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