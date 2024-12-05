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البيئة: بدء برنامج الصناعة الخضراء المستدامة العام القادم - أخبار كلمتك

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البيئة: بدء برنامج الصناعة الخضراء المستدامة العام القادم - أخبار كلمتك

البيئة: بدء برنامج الصناعة الخضراء المستدامة العام القادم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:55 مساءً -  أكدت المهندسة يسرا عبد العزيز، مدير وحدة البلاستيك بـوزارة البيئة، أن وزارة البيئة تهدف إلى التحول لمفهوم الصناعة الخضراء من خلال بدء برنامج الصناعة الخضراء المستدامة في بداية العام القادم، والذي لا يقوم فقط على فكر توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية، بل تخطي هذا لتحقيق قيمة مضافة وميزة تنافسية للمنتج المصري تعزز زيادة التصدير للخارج. 

 

“المساهمة في الاقتصاد الدائري.. البلاستيك أحادي الاستخدام والبدائل”

 جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية تحت عنوان "المساهمة في الاقتصاد الدائري.. البلاستيك أحادى الاستخدام والبدائل"، بمشاركة  المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، وأدهم الشاذلي عضو المجلس التصديرى  للطباعة والتعبئة والتغليف.

أدارت الجلسة إيمان عبد المحسن، منسق المشروع الوطني، منظمة اليونيدو، وذلك ضمن فعاليات معرض "باك بروسيس" فى دورته الخامسة والذى يحظى بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف.

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تشجيع النماذج الملهمة من القطاع الخاص في تبني إجراءات الاستدامة

 أكدت إيمان عبد المحسن أن وزارة البيئة حريصة على تشجيع النماذج الملهمة من القطاع الخاص في تبني إجراءات الاستدامة، وتنفيذ المشروعات البيئية النابعة من المسؤولية المجتمعية وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار، والتي تعد قصص نجاح يمكن البناء عليها وتكرارها لتعزيز إشراك القطاع الخاص في  الاستثمار البيئي والمناخي كحليف رئيسي في مسار مصر نحو الاستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر، وتنفيذ استراتيجية طموحة للتدوير والحد من المخلفات البلاستيكية.

 

رفع وعي العاملين بالمنشآت التجارية بأهمية تعزيز إجراءات الاستدامة

 وأشارت إلى ضرورة التركيز على رفع وعي العاملين بالمنشآت التجارية بأهمية تعزيز إجراءات الاستدامة في سلسلة الإنتاج.

وأكد المشاركون في الجلسة النقاشية أن العالم يعيش حاليًا على نموذج ما يسمى بالاقتصاد الدائري مع حالة من الشفافية وزيادة الثقة عبر سلاسل الإمداد العالمية التي تحفز على التحكم بشكل أكبر في الموارد.

كما أن هناك بعض الاقتصادات التي تتمتع بوجود سلاسل إمداد دائرية يتم عن طريقها اقتسام الأرباح بشكل عادل بين المجتمعات والمستهلكين وغيرهم، وعليه يمكن القول إن هناك حاجة ماسة إلى تطوير نماذج اقتصادية جديدة، وذلك في ظل عالم محدود الموارد، بمعنى أن النموذج الصناعي في استهلاك المنتج ثم التخلص منه يُعد نموذجًا اقتصاديًا غير مستدام، وذلك في ظل توجه عالمي لاعتماد مفاهيم الاستدامة بمفهومها الشامل.

 

التمويل الأخضر والاقتصاد الدائري

 ويعد "التمويل الأخضر والاقتصاد الدائري هما مفهومان حديثان نسبيًا برزا في السنوات الأخيرة، يهدفان إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويتمحور التمويل الأخضر حول توجيه الاستثمارات نحو مشاريع وتقنيات تساهم في حماية البيئة وتخفيف التأثير البيئي السلبي.

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 وعلى الجانب الآخر، يعتمد الاقتصاد الدائري على تحويل الاقتصاد من نموذج خطي يعتمد على استهلاك الموارد الطبيعية إلى نموذج يعيد استخدام الموارد وإعادة تدويرها بشكل مستدام.

وتتوافق فكرة الاقتصاد الدائري مع مفهوم التمويل الأخضر، حيث يهدف الاثنان إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية للأنشطة الاقتصادية.

ويعتبر التمويل الأخضر أداة رئيسية في تمويل وتحفيز الابتكارات والمشاريع البيئية والتكنولوجيات النظيفة التي تدعم الاقتصاد الدائري.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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