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الجمارك تحرر 5 محاضر تهرب وتضبط كمية من السجائر المهربة - أخبار كلمتك

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الجمارك تحرر 5 محاضر تهرب وتضبط كمية من السجائر المهربة - أخبار كلمتك

الجمارك تحرر 5 محاضر تهرب وتضبط كمية من السجائر المهربة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - نجح رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك في تحرير خمسة محاضر تهرب وضبط لكمية كبيرة من السجائر المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

الجمارك تحرر 5 محاضر تهرب 

وجاء ذلك بناءً على معلومات سرية بقيام بعض الأشخاص بالاتجار فى السجائر المهربة الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم.

جانب من المضبوطات، كلمتك

وتم تشكيل لجنة جمركية من مفتشي الإدارة إبراهيم الدسوقى، وأحمد السيد، ومحمد ترك، ومحمود سامى، ومينا وهبة، وشريف يحيى، برئاسة محمود الصاوى مدير إدارة ملاحقة البضائع المهربة بالأسواق، وبإشراف الدكتور مصطفى الكيلاني مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، وبحضور مدير مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين.

 

ضبط كمية كبيرة من السجائر الأجنبية

وتم إعداد الكمين اللازم بمنطقة عبود بالقاهرة، فتم ضبط كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٤٥ ألفًا و٥٠٠ جنيه.

وقرر محمد حسن القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٨٢ و١٢٨٣ و١٢٨٤ و١٢٨٥ و١٢٨٦/٢٠٢٤.

 وتقدم المتهمون بطلب تصالح وتم سداد كافة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية المستحقة.

تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية

تؤكد مصلحة الجمارك عزمها على مواصلة مكافحة هذه الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري وتضر بالمواطن، من خلال تعزيز الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وتطوير الأنظمة الرقابية، للحفاظ على المال العام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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