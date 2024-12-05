عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

المصرية للاتصالات تطلق خدمة الشريحة المدمجة "eSIM" لعملائها رسميًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المصرية للاتصالات تطلق خدمة الشريحة المدمجة "eSIM" لعملائها رسميًا - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات تطلق خدمة الشريحة المدمجة "eSIM" لعملائها رسميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:39 مساءً - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" اليوم عن إطلاق خدمة الشرائح المدمجة eSIM  وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إطلاق الخدمة رسميا في مصر. 

 المصرية للاتصالات: التوسع في تقديم خدمات جديدة متطورة تلبي احتياجات العملاء

ويأتي ذلك في إطار حرص المصرية للاتصالات على حصول عملائها على أحدث ما وصلت إليه تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، والتوسع في تقديم خدمات جديدة متطورة تلبي احتياجات عملائها وتطلعاتهم وفقا لاستراتيجية الشركة التي ترتكز على العميل، والتي تتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

وتعتبر الشريحة المُدمجة  eSIM  بديلا مثاليا للشريحة التقليدية؛ حيث يمكن للعميل التنقل بين شبكات المحمول المختلفة دون الحاجة إلى استخدام أكثر من شريحة، حيث تتيح تخزين المعلومات لكل خط مع سهولة التنقل بينها، كما تجنب العميل تعرضها  للتلف أو الفقد.

محمد نصر: حريصون على توفير حلول الاتصالات المبتكرة التي تضمن لعملائنا الاستفادة القصوى من الخدمات

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن "إطلاق خدمة الشريحة المدمجة eSIM لعملائنا يأتي تماشيًا مع استراتيجيتنا المرتكزة على تحقيق متطلبات العملاء وتمكينهم بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم، بما يواكب التطور الرقمي المتسارع وأنماط الحياة المتطورة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم" وأضاف "حريصون على توفير حلول الاتصالات المبتكرة التي تضمن لعملائنا الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية وتضمن لنا الريادة في سوق الاتصالات المصري". 

خطوات تشغيل الشريحة المدمجة 

ولتشغيل الشريحة الجديدة يجب على العميل التأكد من دعم هاتفه لهذه الخدمة من خلال الدخول على إعدادات الهاتف أو الاتصال بـ ١١١ خدمة عملاء المصرية للاتصالات للتحقق من توفر الخدمة على هاتفه ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروعWE المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لشراء خدمة الشريحة المدمجة eSIM والحصول على QR code الخاص بالخدمة ومن ثم تنزيل ملفات الخط وتعريفات الشبكة شرط الاتصال بشبكة WiFi ثم يقوم بعدها بالاتصال بمركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات ١١١ لتأكيد البيانات وتفعيل الخدمة. وستتاح الخدمة لجميع عملاء الأفراد سواء في حالة استبدالها أو في حالة شراء خط جديد أما عملاء الشركات فهي متاحة لهم في حالة الاستبدال فقط.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تختلف عن أمس، مفاجأة جديدة بأسعار الذهب قبل ساعات من صدور البيانات الأمريكية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق