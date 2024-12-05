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غرفة الإسكندرية التجارية: 350 مليون دولار استثمارات هندية جديدة في قطاع التغليف - أخبار كلمتك

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غرفة الإسكندرية التجارية: 350 مليون دولار استثمارات هندية جديدة في قطاع التغليف - أخبار كلمتك

غرفة الإسكندرية التجارية: 350 مليون دولار استثمارات هندية جديدة في قطاع التغليف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - أكد  المهندس أحمد صقر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الاسكندرية التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة، أن التطورات التكنولوجية في التغليف تساهم في زيادة الصادرات خاصة في قطاع الأغذية.

 أحمد صقر: تقليل تكلفة التحول نحو التكنولوجيا الحديثة في التغليف  يساهم في تطوير أداء الصادرات  الصناعية المختلفة

 وأشار إلى أن تقليل تكلفة التحول نحو التكنولوجيا الحديثة في التغليف يساهم في تطوير أداء الصادرات الصناعية المختلفة.

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وأضاف خلال جلسة بعنوان مستقبل  تكنولوجيا التغليف، أن المستهلك يبحث عن السعر الملائم والجودة المرتفعة، لذا يقوم المصنع بشكل مستمر للبحث عن التكلفة الأقل حتى يلبي طلبات المستهلكين.

وأشار إلي أن الاتجاه العالمي حاليًّا نحو الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على البلاستيك لذا يجب أن تتوسع مصر في الابتكار والتوسع نحو الاستدامة وتحسين التغليف.

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أحمد صقر يؤكد ضرورة وجود تناغم بين الشركات والمصانع

وأشار المهندس أحمد صقر إلي ضرورة أن يكون هناك تناغم بين الشركات والمصانع والجامعات ومراكز البحوث المصرية من أجل التوسع في التكنولوجيا الجديدة في التغليف المستدام، من أجل الوصول إلي ابتكارات صناعية تنعكس على أداء الصادرات.

وشدد "صقر" على ضرورة توجه المصانع نحو التعبئة الذكية لتكون مواد التعبئة مزود باستشعار الحرارة من أجل الوصول إلى أفضل أداء، وكذلك ضرورة إتاحة أكياس الفاكيوم للمواد الغذائية.

أحمد صقر: 350 مليون دولار استثمارات هندية جديدة في قطاع التغليف

وكشف المهندس أحمد صقر، أنه خلال شهر يونيو المقبل سيتم افتتاح مصنع جديد باستثمارات هندية بـ 350 مليون دولار يوفر خامات التعبئة والتغليف لقطاع الأغذية وقطاعات أخرى في مصر مما يساهم في الحد من الاستيراد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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