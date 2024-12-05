التصديري للأثاث يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - عقد المجلس التصديري للأثاث، برئاسة المهندس إيهاب درياس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطط الخاصة بتنشيط صادرات قطاع منتجات الأثاث المصرية خلال الفترة المقبلة، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وأكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، خلال الاجتماع أن منتجات الأثاث المصرية تتمتع بقدرة تنافسية عالية وقادرة على تحقيق نجاحات كبير في الأسواق العالمية، ومن بينها الأسواق الأوروبية والأمريكية.

إيهاب درياس: نمتلك إمكانات كبيرة في قطاع الأثاث

وتابع حديثه: "نحن نمتلك إمكانات كبيرة في هذا القطاع، ونحتاج إلى استغلالها بشكل أفضل عبر وضع خطط تسويقية مدروسة وفعالة للنهوض بالصادرات وأن خطة المجلس خلال الفترة المقبلة ستركز علي سبل زيادة الصادرات للأسواق الحالية واعادة فتح الأسواق الأوربية وكذلك اختراق الأسواق الأمريكية التي تعد سوقا ضخما ومناسبا للأثاث المصري، وكذلك فتح المزيد من الأسواق أمام منتجات الأثاث المصرية عن طريق كافة السبل الترويجية المتاحة والمبتكرة طبقًا لمتطلبات الأسواق المختلفة.

وأكد درياس علي ضرورة تكثيف التعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع تصدير الأثاث لتسهيل إجراءات التصدير وتذليل أي عقبات تواجه المصدرين.

واقترح المهندس عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث إمكانية تكوين مجموعات عمل من الشركات لوضع الخطط ومتابعة الأنشطة المختلفة للمجلس.

وأكد أهمية الاستمرارية في التواجد بالمعارض الدولية وعودة المشاركة بأهم المعارض العالمية للقطاع لوضع الأثاث المصري على الخريطة الدولية وتنشيط صادراته بالدول المستهدفة.

وليد عبد الحليم: نسعى لتعزيز الصادرات المصرية من الأثاث

ومن جهته قال المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق أن المجلس يسعى في كافة الاتجاهات لتعزيز الصادرات المصرية من الأثاث وذلك بالتوازي مع خطة الدولة لمضاعفة معدلات التصدير.

وأشار عبد الحليم إلى أن المجلس يسعى حاليًّا لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في أحد الأسواق العربية ويضم مجالات الأثاث والصناعات المكملة.

واقترح المهندس عمرو عرنسة عضو المجلس التصديري للأثاث أن يتم وضع إستراتيجية واضحة المعالم للتواجد في أسواق محددة بدلًا من تشتيت الجهود التسويقية في دولة مختلفة.

واقترح إمكانية التركيز على أسواق بعينها مثل السعودية التي تتمتع بأهمية كبيرة حاليًا، إلى جانب جذب وتنظيم بعثات مشترين إلى مناطق إنتاج الأثاث في مصر للترويج لمنتجات الأثاث المصرية والتعريف بأحدث ما وصلت إليه الصناعة المصرية في هذا الشأن.

ومن جانبه، ناقش فهد مطر عضو المجلس التصديري للأثاث، إمكانية تنظيم بعثات تجارية على هامش عدد من المعارض العالمية الكبرى في مجال الأثاث للإستفادة من التوافد العالمي لأهم العملاء عليها.

وأكد أهمية هذه البعثات الترويجية في التسويق للكثير من العلامات التجارية والتعريف بصناعة الأثاث المصرية وقدراتها وتطورها، واستكشاف المزيد من الفرص في الأسواق العالمية.

وقال حسين نصر عضو المجلس التصديري للأثاث، إنه من الضروري وجود تعاون بين الجهات المنوطة والعاملين في قطاع تصدير الأثاث من أجل تسهيل عمليات نفاذ منتجات الأثاث المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأشار نصر إلي وجود فرص كبيرة لمنتجات الأثاث المصرية في العديد من الأسواق الخارجية، ويجب تركيز جميع الجهود وتوحيدها لاقتناص هذه الفرص.

إسلام خليل يؤكد أهمية تكثيف التواجد في الأسواق الحالية

وشدد إسلام خليل عضو المجلس التصديري للأثاث علي أهمية تكثيف التواجد في الأسواق الحالية والاستفادة من بناء العلاقات الممتدة واستغلال كافة الأدوات المتاحة لتحقيق ذلك، بالاضافة الي العمل على فتح أسواق جديدة.

تطور أداء صادرات الأثاث

واستعرض المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث تطور أداء صادرات الأثاث وأهم الأسواق التصديرية للقطاع وكذلك خطة المعارض الدولية التي يستعد المجلس للمشاركة بها خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال: إن المجلس يستعد للمشاركة في عدة معارض كبري متخصصة في مجال الأثاث ومن بينها معرض Build your house في الدوحة قطر، ومعرض Dubai wood show في دبي، ومعرض Hotel & Hospitality Expo في المملكة العربية السعودية.

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