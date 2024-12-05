القضاء يقود تنفيذ انقلاب حكومي في إسرائيل، ونتنياهو يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

القضاء يقود تنفيذ انقلاب حكومي في إسرائيل، ونتنياهو يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

الصحة تكشف مخالفات منظومة الألبان الصناعية: الصرف لـ 200 طفل بعد وفاتهم - أخبار كلمتك

الصحة تكشف مخالفات منظومة الألبان الصناعية: الصرف لـ 200 طفل بعد وفاتهم - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يوجه بتطوير منظومة الإعلانات والتسويق لزيادة الإيرادات (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يوجه بتطوير منظومة الإعلانات والتسويق لزيادة الإيرادات (صور) - أخبار كلمتك

طرح فيلم الحريفة 2 في السينمات السعودية اليوم - أخبار كلمتك

طرح فيلم الحريفة 2 في السينمات السعودية اليوم - أخبار كلمتك

غادة عبدالرازق تجري بروفات أولية لمسلسل شباب امرأة - أخبار كلمتك

غادة عبدالرازق تجري بروفات أولية لمسلسل شباب امرأة - أخبار كلمتك

غرفة الإسكندرية التجارية: 350 مليون دولار استثمارات هندية جديدة في قطاع التغليف - أخبار كلمتك

غرفة الإسكندرية التجارية: 350 مليون دولار استثمارات هندية جديدة في قطاع التغليف - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس - أخبار كلمتك

التصديري للأثاث يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة - أخبار كلمتك

التصديري للأثاث يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:19 - رئيس الشاباك السابق: نتنياهو طلب مني التجسس على وزراء وكبار القادة الأمنيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:19 - رئيس الشاباك السابق: نتنياهو طلب مني التجسس على وزراء وكبار القادة الأمنيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:19 - «متاحة الآن».. سعر شريحة esim في مصر وكيفية تفعيلها على هاتفك - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:19 - «متاحة الآن».. سعر شريحة esim في مصر وكيفية تفعيلها على هاتفك - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يعقدان لقاء موسعا مع محافظ السويس ونواب البرلمان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يعقدان لقاء موسعا مع محافظ السويس ونواب البرلمان - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يعقدان لقاء موسعا مع محافظ السويس ونواب البرلمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:06 مساءً -  بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح اليوم الخميس، زيارة إلى شركة النصر للأسمدة "سمادكو" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وكان في استقبالهما اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.

قطاع الأعمال العام والبيئة

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبيئة لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية في مختلف الشركات الصناعية.

 

3115a06193.jpg

 استهل الوزيران ومحافظ السويس الزيارة بعقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة السويس، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، وتم خلال اللقاء الاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها النواب، ومناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بشركة النصر للأسمدة والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة فى المجال الصناعى والبيئي، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس.

 

تطوير الشركات وتحديث العمليات الصناعية

أكد الوزيران أن مشروعات تطوير الشركات وتحديث العمليات الصناعية باستخدام تكنولوجيا حديثة لابد وأن تشتمل على تحقيق معايير الجودة والاستدامة والالتزام بالاشتراطات البيئية.

efad66b558.jpg

وأشاد نواب البرلمان بالجهود الحكومية المبذولة في تطوير الصناعة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في محافظة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بعد قرار لـ ترامب، بيتكوين تتخطى الـ100 ألف دولار لأول مرة في تاريخها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق