وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يعقدان لقاء موسعا مع محافظ السويس ونواب البرلمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح اليوم الخميس، زيارة إلى شركة النصر للأسمدة "سمادكو" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وكان في استقبالهما اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.

قطاع الأعمال العام والبيئة

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبيئة لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية في مختلف الشركات الصناعية.

استهل الوزيران ومحافظ السويس الزيارة بعقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة السويس، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، وتم خلال اللقاء الاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها النواب، ومناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بشركة النصر للأسمدة والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة فى المجال الصناعى والبيئي، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس.

تطوير الشركات وتحديث العمليات الصناعية

أكد الوزيران أن مشروعات تطوير الشركات وتحديث العمليات الصناعية باستخدام تكنولوجيا حديثة لابد وأن تشتمل على تحقيق معايير الجودة والاستدامة والالتزام بالاشتراطات البيئية.

وأشاد نواب البرلمان بالجهود الحكومية المبذولة في تطوير الصناعة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في محافظة السويس.

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