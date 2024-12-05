الاتحاد العربي للمعارض يرسل وفدًا لزيارة "فوود أفريكا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:34 مساءً - التقى وفد من الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عددا من الشركات ومنظمات الأعمال المشاركة في معرض فوود أفريكا، و‎Pacprocess المقام في القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024، وذلك في إطار مساعي الاتحاد لتنفيذ استراتيجية تنشيط صناعة المعارض العربية.

مصر مؤهلة لتكون مركزًا لسياحة المعارض

وترأس وفد الاتحاد العربي للمعارض، المستشار محمود جراح الأمين العام للاتحاد، لزيارة أجنحة معرض Pacprocess، والذي أكد أن المعرض يعد فرصة ملائمة لجعل مصر أحد الدول الرائدة في صناعة معارض ذات طبيعة عالمية، ويظهر ذلك جليًا من خلال مشاركة قرابة ألف عارض محلي ودولي في المعرض.

وأشار "جراح" إلى أنه تم عقد لقاءات تعريفية مع عدد من الشركات في قطاعات التغليف والطباعة والحاصلات الزراعية والمصنعات الغذائية من أجل العمل المشترك في الفترة المقبلة لتنشيط أوسع لسياحة المعارض العربية مستقبلًا.

دعائم تحقيق التكامل التجاري بين الدول العربية

وقال الأمين العام لاتحاد المعارض العربية، إن الاتحاد يجري هذه اللقاءات تمهيدًا لتنشيط العمل العربي المشترك في ملف المعارض، مضيفا أن صناعة المعارض والمؤتمرات تعد أحد أهم دعائم تحقيق التكامل التجاري بين الدول العربية، حيث تعد مصر مركزا لنشاط المعارض وتمتلك بنية تحتية مؤهلة لتنمية صناعة المعارض العربية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي للمعارض قام بتوقيع اتفاقية دولة مقر مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة عن حكومة جمهورية مصر العربية، مما يجعل مصر قاعدة انطلاق بوصفها أحد أهم الدول العربية الرائدة في صناعة المعارض بكافة تخصصاتها.

وكشف "الجراح"، أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يضم في عضويته 18 دولة عربية يمثلون الجهات الحكومية المنظمة لقطاع المعارض والمؤتمرات في دولهم، مما يجعل التنسيق الرسمي أحد أهم الدعائم التي سيتم العمل عليها.

وأعلن الأمين العام لاتحاد المعارض العربية، عن عقد مزيد من اللقاءات المستقبلية مع عدد من المؤسسات والهيئات المصرية، بجانب زيارات أخرى للمعارض الكبرى التي سيجري تدشينها مستقبلًا في القاهرة، من أجل تحقيق الزخم الكافي لوضع رؤية متكاملة لتنشيط سياحة المعارض العربية.

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