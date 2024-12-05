22 شركة مصرية تشارك في معرض العراق الدولي للإنشاءات والبنية التحتية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:17 مساءً - تشارك مصر في معرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية بدولة العراق في الفترة من ١٢ إلى ١٥ ديسمبر المقبل من خلال ٢٢ شركة مصرية على مساحة ٤٠٠ متر.

ويقام المعرض بمشاركة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

وأوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة تشارك هذا العام بالمعرض بوفد كبير من الشركات لما لمسته من أهمية لهذا المعرض وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية مؤكدا أن دولة العراق الشقيقة تمثل سوقا واعدا للمنتجات المصرية.

محمد المهندس: الهدف من المشاركة في معرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات البحث عن فرص تصديرية جديدة للشركات

وقال إن الهدف من المشاركة في هذا المعرض الهام هو البحث عن فرص تصديرية جديدة للشركات المصري في السوق العراقي في ظل الطفرة العمرانية وتطوير البنية التحتية بالعراق التي تتسارع وتيرتها بشكل كبير وهذا يجعل في العراق فرصة كبيرة لنفاذ المنتجات المصرية المتميزة لديها.

وأشار إلى أن هناك طلبا كبيرا من الشركات المصرية بالقطاعات الصناعية المختلفة على التواجد بالسوق العراقي وفتح أسواق تصديرية لمنتحاتها توفر العملة الأجنبية وتدعم عمليات التصدير خاصة في سوق مثل العراق الذي يعمل بكل قوة حاليا على إعادة الإعمار.

ولفت إلى أن الشركات المصرية هذا العام المشاركة بمعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات واللبنية التحتية تتنوع ما بين شركات تصنيع المولدات الكهربائية والبي ڤي سي والبويات والمواسير وشرائح الألومنيوم والشيش الحصيرة والمواسير البلاستيك ومواسير مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.

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