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إي آند مصر تطلق خدمة الشريحة المدمجة eSIM رسميا في السوق المصري - أخبار كلمتك

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إي آند مصر تطلق خدمة الشريحة المدمجة eSIM رسميا في السوق المصري - أخبار كلمتك

إي آند مصر تطلق خدمة الشريحة المدمجة eSIM رسميا في السوق المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - أطلقت إي آند مصر، خدمة الشريحة المدمجة eSIM رسميًا في السوق المصري من خلال جميع فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

أهمية الشريحة المدمجة 

 وتُمثل الشريحة المدمجة (eSIM) نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث تُغني عن استخدام الشرائح التقليدية القابلة للإزالة وتتيح تجربة أكثر سلاسة ومرونة للمستخدمين، وتقدم حلولًا مبتكرة لتجنب تعرض الشرائح للتلف أو الفقد.

خدمة الشريحة المدمجة eSIM، كلمتك

كما تُمثل خدمة eSIM خطوة محورية مهمة نحو تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة، لكونها شريحة رقمية مدمجة ومتكاملة تعمل داخل الأجهزة الذكية، حيث يتم تخزين معلومات الشبكة مباشرة داخل الجهاز نفسه. وتتيح eSIM للمستخدمين تفعيل الخدمة بسهولة من خلال مسح رمز QR، مما يساهم في الحد من الحاجة إلى الأجهزة المادية والشرائح التقليدية. 

دعم الأجهزة للشريحة الإلكترونية 

ودعت إي آند مصر عملاءها الراغبين في الحصول على الشريحة المدمجة eSIM  إلى ضرورة التأكد من دعم أجهزتهم المحمولة لهذه التقنية من خلال إعدادات الهاتف أو التواصل مع خدمة العملاء، قبل التوجه إلى أقرب فرع لشراء الخدمة واستلام رمز QR الخاص بها.

وأكد سامر مراد، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة إي آند مصر أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الابتكار في قطاع الاتصالات بمصر، ونحن بدورنا نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال لنساهم في دعم التحول الرقمي بمصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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