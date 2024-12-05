تنظيم الاتصالات يصدر دليل استخدام تقنية الشريحة المدمجة ESIM - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دليل استخدام تقنية الشريحة المدمجة ESIM بالسوق المصري، وذلك بعد إطلاق الخدمة رسميا اليوم فى مصر.

الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM

حرص الجهاز على توضيح تفاصيل الخدمة من خلال إصدار دليل شامل لاستخدام الشريحة المدمجة eSIM في مصر.

تُعد هذه التقنية من أحدث الابتكارات الرقمية في مجال الاتصالات حيث تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في مصر، كما تأتي في إطار حرص الجهاز على تحقيق أهدافه المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 وعلى الأخص العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات، والتزامه بتقديم حلول تقنية متطورة تسهم في تطوير سوق الاتصالات ودعم عملية التحول الرقمي.



كما تعد الشريحة المدمجة eSIM تقنية حديثة تُستخدم بدلًا من شرائح المحمول التقليدية، حيث تُمكن المستخدمين من التبديل بين شركات التليفون المحمول بسهولة دون الحاجة إلى تغيير شريحة فعلية، كما أنها تعد أكثر أمانًا من الشرائح التقليدية، حيث أنها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن إزالتها بسهولة، مما يقلل من خطر سرقتها أو إساءة استخدامها، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم ويعزز كفاءة واستدامة خدمات الاتصالات.

تقنية الشريحة المدمجة eSIM

وتوفر تقنية الشريحة المدمجة eSIM للمستخدمين مرونة كبيرة عند استخدامها، فيمكن الحصول على رقم جديد وتفعيله مباشرة على الشريحة، كذلك يمكن للمستخدمين نقل أرقامهم الحالية إلى الشريحة المدمجة بسهولة ودون الحاجة إلى استبدال الشريحة، مما يضمن استمرارية الخدمة دون أي انقطاع.



تعد كلمة الشريحة الإلكترونية ESIM اختصارًا لـ Embedded Subscriber Identity Module، وهي عبارة عن بطاقة SIM مثبتة مسبقًا في الجهاز، ولا يمكن سحبها فيزيائيا مثلما نفعل مع شرائح SIM التقليدية ويتم تنشيطها عن بعد من قبل مزودي الخدمة.

وتقوم الشريحة الإلكترونية بجميع وظائف بطاقات SIM التقليدية، ويعتقد الكثيرون أن شركة آبل هى أول من أطلقت الشريحة الإلكترونية، ولكن فى الواقع كان Google Pixel 2 هو أول هاتف يستخدم تقنية ESIM، لكنه كان متاحًا في الولايات المتحدة فقط، وتتيح للمستخدم تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية.

وتساعد تقنية ESIM الأجهزة على أن تصبح أصغر، حيث يمكن استبعاد المساحة الإضافية المطلوبة لفتحة البطاقة الثانية ومن أبرز الإيجابيات أنه لا يتم بذل أى جهد لإزالة الشريحة المطلوبة مع سرعة الانتقال بين الشبكات بسرعة ويتطلب مساحة أقل، كما تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكن توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة، وستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت المرتفعة في التجوال أما سلبياتها أنه لا يمكن سحب بطاقة SIM واستخدامها على أجهزة متعددة كما يحتاج إلى توافق مشغل الشبكة.

مميزات شريحة ESIM

وتساهم الشريحة الجديدة في التقليل من سرقة الهواتف المحمولة، ويمكن إيقاف المحمول بسهولة ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، ولا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، حيث يمكن التعامل معها خارجيا فيمكن تحميل أي SIM card عليها.

وكل المطلوب هو اختيار شبكة الهاتف، ليتم تحميل البيانات تلقائيًّا داخل الشريحة الإلكترونية ESIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية.

وفى الغالب تكون الهواتف مزودة بمدخل للشريحة العادية وآخر للإلكترونية، خاصة أنها لم تنتشر بعد فى كل دول العالم فإذا كانت شركة الاتصالات تدعم تفعيل الشريحة الإلكترونية (ESIM ) باستخدام تطبيق، فيمكن تنزيل تطبيق شركة الاتصالات وإدخال معلومات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) يدويًّا عند الضرورة والاتصال بشركة الاتصالات للحصول على بيانات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) التي تحتاج إلى إدخالها.

ويمكن معرفة هل الهاتف به شريحة إليكترونية أم لا عبر كتابة “IMEI” في شريط البحث في الإعدادات حيث يجب أن يظهر خيار “معلومات IMEI” وفي حال عدم وجود شريط بحث في الإعدادات يجب الانتقال إلى “حول الهاتف” الضغط على “معلومات IMEI”.

وإذا ظهر خيار” (ESIM ) IMEI”، فهذا يعني أنَ الهاتف يدعم ESIM الشريحة الإلكترونية.

كيفية تفعيل شريحة ESIM

ويمكن إدخال شريحة SIM في قارئ البطاقات في أسفل يسار الشاشة، اختَر الوقت وضمن "الشبكة"، تأكد من تفعيل بيانات الجوّال واختَيار بيانات الجوّال وضِمن "شريحة SIM"، اختَر الشبكة التي تريد الاتصال بها وإذا لم يتم تفعيل شريحة SIM بعد، اختَيار تفعيل واتّبِاع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

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