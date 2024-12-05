«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تنظيم الاتصالات يصدر دليل استخدام تقنية الشريحة المدمجة ESIM - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تنظيم الاتصالات يصدر دليل استخدام تقنية الشريحة المدمجة ESIM - أخبار كلمتك

تنظيم الاتصالات يصدر دليل استخدام تقنية الشريحة المدمجة ESIM - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً -  أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دليل استخدام تقنية الشريحة المدمجة ESIM بالسوق المصري، وذلك بعد إطلاق الخدمة رسميا اليوم فى مصر.

 

الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM 

 حرص الجهاز على توضيح تفاصيل الخدمة من خلال إصدار دليل شامل لاستخدام الشريحة المدمجة eSIM في مصر.

6513152909.jpg

 تُعد هذه التقنية من أحدث الابتكارات الرقمية في مجال الاتصالات حيث تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في مصر، كما تأتي في إطار حرص الجهاز على تحقيق أهدافه المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 وعلى الأخص العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات، والتزامه بتقديم حلول تقنية متطورة تسهم في تطوير سوق الاتصالات ودعم عملية التحول الرقمي.


كما تعد الشريحة المدمجة eSIM تقنية حديثة تُستخدم بدلًا من شرائح المحمول التقليدية، حيث تُمكن المستخدمين من التبديل بين شركات التليفون المحمول بسهولة دون الحاجة إلى تغيير شريحة فعلية، كما أنها تعد أكثر أمانًا من الشرائح التقليدية، حيث أنها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن إزالتها بسهولة، مما يقلل من خطر سرقتها أو إساءة استخدامها، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم ويعزز كفاءة واستدامة خدمات الاتصالات.

cf30d05438.jpg

 

تقنية الشريحة المدمجة eSIM

 وتوفر تقنية الشريحة المدمجة eSIM للمستخدمين مرونة كبيرة عند استخدامها، فيمكن الحصول على رقم جديد وتفعيله مباشرة على الشريحة، كذلك يمكن للمستخدمين نقل أرقامهم الحالية إلى الشريحة المدمجة بسهولة ودون الحاجة إلى استبدال الشريحة، مما يضمن استمرارية الخدمة دون أي انقطاع.
 

 تعد كلمة  الشريحة الإلكترونية ESIM  اختصارًا لـ  Embedded Subscriber Identity Module، وهي عبارة عن بطاقة SIM مثبتة مسبقًا في الجهاز، ولا يمكن سحبها فيزيائيا مثلما نفعل مع شرائح SIM التقليدية ويتم تنشيطها عن بعد من قبل مزودي الخدمة. 

وتقوم  الشريحة الإلكترونية بجميع وظائف بطاقات SIM التقليدية، ويعتقد الكثيرون أن شركة آبل هى أول من أطلقت الشريحة الإلكترونية، ولكن فى الواقع كان Google Pixel 2 هو أول هاتف يستخدم تقنية ESIM، لكنه كان متاحًا في الولايات المتحدة فقط، وتتيح للمستخدم  تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية. 

وتساعد تقنية ESIM الأجهزة على أن تصبح أصغر، حيث يمكن استبعاد المساحة الإضافية المطلوبة لفتحة البطاقة الثانية ومن أبرز الإيجابيات أنه لا يتم بذل أى جهد لإزالة  الشريحة المطلوبة مع سرعة  الانتقال بين الشبكات بسرعة ويتطلب مساحة أقل، كما تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكن توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة، وستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت المرتفعة في التجوال أما سلبياتها أنه  لا يمكن سحب بطاقة SIM واستخدامها على أجهزة متعددة كما يحتاج إلى توافق مشغل الشبكة. 

 

مميزات شريحة ESIM 

 وتساهم الشريحة الجديدة  في التقليل من سرقة الهواتف المحمولة، ويمكن  إيقاف المحمول بسهولة ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، ولا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، حيث يمكن التعامل معها خارجيا فيمكن تحميل أي SIM card عليها.

 

 وكل المطلوب هو اختيار شبكة الهاتف، ليتم تحميل البيانات تلقائيًّا داخل الشريحة الإلكترونية ESIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية. 

وفى الغالب تكون الهواتف مزودة بمدخل للشريحة العادية وآخر للإلكترونية، خاصة أنها لم تنتشر بعد فى كل دول العالم فإذا كانت شركة الاتصالات تدعم تفعيل الشريحة الإلكترونية (ESIM ) باستخدام تطبيق، فيمكن تنزيل تطبيق شركة الاتصالات وإدخال معلومات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) يدويًّا عند الضرورة والاتصال بشركة الاتصالات للحصول على بيانات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) التي تحتاج إلى إدخالها.

ويمكن معرفة هل الهاتف به شريحة إليكترونية أم لا عبر  كتابة “IMEI” في شريط البحث في الإعدادات حيث يجب أن يظهر خيار “معلومات IMEI” وفي حال عدم وجود شريط بحث في الإعدادات يجب الانتقال إلى “حول الهاتف” الضغط على “معلومات IMEI”.

وإذا ظهر خيار” (ESIM ) IMEI”، فهذا يعني أنَ الهاتف يدعم ESIM الشريحة الإلكترونية.

كيفية تفعيل شريحة ESIM 

 ويمكن إدخال شريحة SIM في قارئ البطاقات في أسفل يسار الشاشة، اختَر الوقت وضمن "الشبكة"، تأكد من تفعيل بيانات الجوّال واختَيار بيانات الجوّال وضِمن "شريحة SIM"، اختَر الشبكة التي تريد الاتصال بها وإذا لم يتم تفعيل شريحة SIM بعد، اختَيار تفعيل واتّبِاع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أسعار سيارات 2025، ثبات أسعار نيسان سنترا لشهر ديسمبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق