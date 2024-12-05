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3162 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 5-12-2024 - أخبار كلمتك

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3162 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 5-12-2024 - أخبار كلمتك

3162 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 5-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:07 صباحاً -  أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بقيمة 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم الخميس،  في الأسواق المحلية، بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، بسبب التطورات المستمرة في السوق العالمي، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية وتوقعات الفائدة الأمريكية.


سعر جرام الذهب عيار 24

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4217 جنيهًا.

سعر الذهب 
سعر الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3162 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب 

وسجل الجنيه الذهب 29520 جنيهًا.

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

المعدن الأصفر حقق تاريخيا عائدا نصف سنوي 6%

 قال مجلس الذهب العالمي، إن بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي في سبتمبر، من المتوقع أن يدعم الأصول الخطرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر سيكون في مقدمتها.

وأوضح في تقريره الأخير أنه خلال الفترة من يناير 1984 إلى أغسطس 2024، والتي تغطي دورات التيسير النقدي العشر الماضية من جانب الفيدرالي، أن المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا بلغ في المتوسط ​​6% خلال الأشهر الستة التي أعقبت خفض أسعار الفائدة.

 

ارتفاع الذهب من بداية العام بقيمة  26%

 وأضاف أنه بعد الزيادات الشهرية القوية في يوليو وأغسطس، عزز الذهب مكاسبه في سبتمبر، حيث أنهى الشهر مرتفعًا بنسبة 4.6% عند 2630 دولارًا للأوقية، بعد تحقيق ثمانية مستويات قياسية مرتفعة جديدة، كان آخرها في 26 سبتمبر.

 

وبهذا ارتفع الذهب منذ بداية العام بنحو 26.5% مع انخفاض الدولار عقب إنهاء الفيدرالي دورة التشديد النقدي، وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع عدم اليقين بشأن تحقق سيناريو الهبوط الناعم في الاقتصاد الأمريكي.

 

وكان محمد صلاح خبير سوق الذهب والمجوهرات، كشف أن العامل الأساسي والمؤثر في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبط بقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، الي جانب حركة الدولار عالميًّا.


قوة الدولار وأسعار الذهب

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “العربية بيزنس”  أن قوة الدولار هي المؤثرة في الوقت الحالي على أسعار الذهب، مشيرا إلي أن تهديد ترامب للشرق الأوسط ومعاقبة دول البريكس الهدف منها قوة الدولار أمام العملات الأخرى.

 

سعر أوقية الذهب 

وتابع  أن اسعار الذهب لن تشهد قيم جديدة قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع تراجع سعر الأوقية إلى 2500 دولار وهذا يعني انتهاء رحلة الصعود.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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