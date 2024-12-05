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تختلف عن أمس، مفاجأة جديدة بأسعار الذهب قبل ساعات من صدور البيانات الأمريكية - أخبار كلمتك

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تختلف عن أمس، مفاجأة جديدة بأسعار الذهب قبل ساعات من صدور البيانات الأمريكية - أخبار كلمتك

تختلف عن أمس، مفاجأة جديدة بأسعار الذهب قبل ساعات من صدور البيانات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:32 صباحاً - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، وسط انتظار المستثمرين لبيانات عن الأجور في الولايات المتحدة غدا الجمعة، للحصول على المزيد من الإشارات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2648.89 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2672.60 دولار.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الأجور في الولايات المتحدة غدا الجمعة، يليه بيانات التضخم لشهر نوفمبر الأسبوع المقبل.

ووفقا لأداة فيدووتش فإن الأسواق تتوقع حاليا فرصا بنسبة 79.3 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر و85 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد قال، أمس الأربعاء، إن الاقتصاد أقوى مما توقعه البنك المركزي في سبتمبر عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة، في إشارة على ما يبدو إلى دعمه لتقليص وتيرة التخفيضات في المستقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 31.31 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 939.07 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 975.48 دولار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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