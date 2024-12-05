أسعار الذهب اليوم الخميس 2024.11.5، وهذا سعر عيار 21 بعد الزيادة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 2024.11.5، وهذا سعر عيار 21 بعد الزيادة - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 29، علي يعود إلى المخدرات ويؤذي ابنته غالية - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 29، علي يعود إلى المخدرات ويؤذي ابنته غالية - أخبار كلمتك

التصويت خلال 24 ساعة، ماذا يحدث حال تمرير مقترح عزل رئيس كوريا الجنوبية؟ - أخبار كلمتك

التصويت خلال 24 ساعة، ماذا يحدث حال تمرير مقترح عزل رئيس كوريا الجنوبية؟ - أخبار كلمتك

الصحة: شراء تطعيمات ضد مرض السعار بمليار جنيه - أخبار كلمتك

الصحة: شراء تطعيمات ضد مرض السعار بمليار جنيه - أخبار كلمتك

30 جنيها زيادة للقشطة والبرتقال ضمن القائمة، ارتفاع ملحوظ بأسعار الفاكهة بسوق العبور - أخبار كلمتك

30 جنيها زيادة للقشطة والبرتقال ضمن القائمة، ارتفاع ملحوظ بأسعار الفاكهة بسوق العبور - أخبار كلمتك

لحظة وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بجنوب إفريقيا (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بجنوب إفريقيا (فيديو) - أخبار كلمتك

العياط تتخلص من مقالب القمامة العشوائية، قرية كفر الضبعي في ثوب جديد (صور) - أخبار كلمتك

العياط تتخلص من مقالب القمامة العشوائية، قرية كفر الضبعي في ثوب جديد (صور) - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها قمة لاتسيو ونابولي بكأس إيطاليا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها قمة لاتسيو ونابولي بكأس إيطاليا - أخبار كلمتك

الجيش السوري يحسم معركة جبل زين العابدين في حماة - أخبار كلمتك

الجيش السوري يحسم معركة جبل زين العابدين في حماة - أخبار كلمتك

تحس إنك لست بني آدم، تحقيق للعفو الدولية يثبت وقوع "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

تحس إنك لست بني آدم، تحقيق للعفو الدولية يثبت وقوع "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 2024.11.5، وهذا سعر عيار 21 بعد الزيادة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الذهب اليوم الخميس 2024.11.5، وهذا سعر عيار 21 بعد الزيادة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 2024.11.5، وهذا سعر عيار 21 بعد الزيادة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:40 صباحاً - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية التي شهدت ارتفاعًا طفيفا تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4222 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3695 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3167 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب 

وسجل الجنيه الذهب 29520 جنيهًا.

المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا نصف سنوي 6%

قال مجلس الذهب العالمي، إن بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي في سبتمبر، من المتوقع أن يدعم الأصول الخطرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر سيكون في مقدمتها.

 

وأوضح في تقريره الاخير انه خلال الفترة  من يناير 1984 إلى أغسطس 2024، والتي تغطي دورات التيسير النقدي العشر الماضية من جانب الفيدرالي، أن المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا بلغ في المتوسط ​​6% خلال الأشهر الستة التي أعقبت خفض أسعار الفائدة.

 

ارتفاع الذهب من بداية العام بقيمة  26%

وأضاف أنه بعد الزيادات الشهرية القوية في يوليو وأغسطس، عزز الذهب مكاسبه في سبتمبر، حيث أنهى الشهر مرتفعًا بنسبة 4.6% عند 2630 دولارًا للأوقية، بعد تحقيق ثمانية مستويات قياسية مرتفعة جديدة، كان آخرها في 26 سبتمبر.

وبهذا ارتفع الذهب منذ بداية العام بنحو 26.5% مع انخفاض الدولار عقب إنهاء الفيدرالي دورة التشديد النقدي، وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع عدم اليقين بشأن تحقق سيناريو الهبوط الناعم في الاقتصاد الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق