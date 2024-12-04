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الرئيسية مال واقتصاد

هيرميس تبرم صفقة الشركة المتحدة الدولية القابضة بقيمة 264 مليون دولار - أخبار كلمتك

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هيرميس تبرم صفقة الشركة المتحدة الدولية القابضة بقيمة 264 مليون دولار - أخبار كلمتك

هيرميس تبرم صفقة الشركة المتحدة الدولية القابضة بقيمة 264 مليون دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:54 مساءً - أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC)، التابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»، بقيمة 990 مليون ريال سعودي) 264 مليون دولار أمريكي) وذلك في تداول السعودية.  ومن الجدير بالذكر أن عملية الاكتتاب شهدت قيام الشركة المتحدة الدولية القابضة بطرح 7.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر.
 

صفقة الطرح العام الأولي

 

وقد اجتذبت صفقة الطرح العام الأولي ثلاثة مستثمرين رئيسيين، وهم شركة مجموعة الزامل الاستثمارية، وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتعاونية. وقد تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 132 ريال سعودي للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقًا ضمن صفقة الطرح العام الأولي. كما بلغت طلبات الاكتتاب خلال عملية بناء سجل الأوامر حوالي 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي)، حيث تم تغطية الاكتتاب بمعدل 132 مرة.
 

وفي هذا السياق، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بدعم الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) في مسيرتها نحو الإدراج العام في تداول السعودية. ويمثل هذا الطرح العام الأولي إنجازًا بارزًا كونه الخامس عشر لنا في السوق السعودي، مما يعكس التزامنا الراسخ بدعم أسواق رأس المال الديناميكية في المملكة. ويعكس هذا الإنجاز قوة نموذج أعمال الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) والثقة التي يوليها المستثمرون بالفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية. 

 

وأضاف الطاسان أن الشركة ملتزمة ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد والمساهمة في مسيراتهم الناجحة، ويؤكد هذا الطرح مكانتنا كمستشار مالي موثوق به في إحدى أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية.
 

 

قطاع الخدمات المالية دائم التطور في السوق السعودية

 

ومن جانبه أشار كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إلى أن قرار الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) بطرح أسهمها في تداول السعودية يعد إنجازًا جديدًا في مسيرتها الحافلة وكذلك الشركة الأم «إكسترا»، كما يعكس القوة التي ينفرد بها قطاع الخدمات المالية دائم التطور في السوق السعودية الذي يذخر بفرص واعدة تعظم القيمة للمستثمرين. كما أعرب مليكة عن سعادته بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في مسيرة النمو والتحول للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC).
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المروج المشترك وضامن التغطية المشترك لهذه الصفقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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