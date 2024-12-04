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بنك إنجلترا يتوقع خفض أسعار الفائدة 4 مرات في 2025 - أخبار كلمتك

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بنك إنجلترا يتوقع خفض أسعار الفائدة 4 مرات في 2025 - أخبار كلمتك

بنك إنجلترا يتوقع خفض أسعار الفائدة 4 مرات في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - توقع العديد من المسئولين فى إنجلترا، الاستمرار فى عمليات خفض الفائدة وذلك خلال العام المقبل 2025.

واتجهت أغلب البنوك العالمية إلى مستويات فائدة أقل فى الشهور الماضية وذلك بعد لجوء الفيدرالى الأمريكى باتباع هذه السياسية النقدية.

 

توقعات خفض الفائدة فى المملكة 

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة قد تخفض أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام المقبل، إذا استمر التضخم في التراجع.

وخلال مقابلة  له، سُئل بيلي عمّا إذا كان البنك المركزي مستعدًا لتنفيذ أربع تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام المقبل، في حال تحقق توقعاته بشأن "استمرار تباطؤ التضخم"، فأجاب: «بالضبط».

 

معدلات خفض الفائدة والتضخم الحالى

وأضاف بيلي أن معدل التضخم انخفض بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه البنك المركزي.

وقال: «قبل عام، كنا نقول إن معدل التضخم الحالي سيكون أعلى بنحو 1% مما هو عليه الآن. وأعتقد أن هذا يعد اختبارًا جيدًا لسياسات البنك المركزي».

وأعلن المركزي البريطاني خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى مستوى 4.75 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

لجنة السياسة النقدية فى إنجلترا

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 8-1 لصالح قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 4.75 بالمئة.

ويمثل هذا ثاني خفض للفائدة هذا العام، بعد أن بدأ المركزي البريطاني دورة التيسير في أغسطس.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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