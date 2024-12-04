تغطيات واستثناءات وثائق المسئولية على السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - تتنوع وثائق التأمين التي توفرها الشركات للعملاء، والتي تستهدف توفير الأمان الكامل لحياة المواطنين ضد المخاطر.

ومن بين تلك الوثائق.. وثيقة تأمين المسئولية المدنية للسيارات.

وتخضع وثيقة تأمين المسئولية المدنية للسيارات لحدود المسؤولية التي تعوض المؤمن عليه في حالة وقوع حادث ناجم عن استخدام السيارة في أي مبنى يمتلكه أو يشغله المؤمن عليه، أو فيما يتعلق بتحميل أو تفريغ السيارة مقابل كافة المبالغ بما في ذلك تكاليف ومصاريف المطالبات او التعويضات التي يصبح المؤمن عليه مسؤولًا أمام القانون عن دفعها فيما يتعلق بوفاة أو إصابة جسدية لأي شخص أو ضرر بالممتلكات.

كيف تستفيد من وثيقة تأمين المسئولية المدنية للسيارات؟

وتغطي وثيقة تأمين المسئولية المدنية الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو الإصابات التي تلحق بشخص آخر بسبب حادث قد يكون صاحب الوثيقة مخطئًا فيه، وفي أغلب الأحيان يلزمك القانون بالحصول على تأمين للسيارة لحمايتك وحماية الآخرين من أي حادث غير متوقع.

تنقسم تغطية التي تقدمها وثيقة تأمين المسئولية المدنية إلى جزئين:

الأضرار التي تلحق بالممتلكات والإصابة الجسدية.

تغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات تدفع مقابل الضرر الذي يلحق بممتلكات شخص آخر.

وتوفر تغطية الإصابات الجسدية الدفع للآخرين المصابون في حادث بسبب السيارة المؤمن لها.

حدود تغطية وثيقة تأمين المسؤولية المدنية على السيارات

*تشمل تغطية المسؤولية تحمل تكاليف الأضرار التي تلحق بالممتلكات وتغطية الإصابات الجسدية، وتغطي جهة تلف الممتلكات الأضرار التي تلحق بممتلكات الطرف الآخر، ويمكن أن يشمل ذلك الأضرار التي لحقت بالسيارات، أو ساحات البقاء، أو عمود الإنارة، أو غيرها من الممتلكات التي تضررت بسبب الحادث. وقد تشمل الأشياء الأخرى:

*توفير سيارة مستأجرة أثناء إصلاح سيارة الشخص الآخر.

*تعويض القيمة المتناقصة، أي الفرق بين قيمة السيارة إذا لم يكن هناك أي ضرر مطلقًا والقيمة بعد اكتمال الإصلاحات كما كانت قبل.

*تغطية الإصابة الجسدية الإصابات التي لحقت بشخص آخر بسبب الحادث، ويشمل ذلك:

*فواتير العلاجات الطبية.

*الأدوية والفحوصات الطبية المطلوبة.

*تعويض عن الأجر المفقود مدة الحادث.

الاستثناءات التي لا تغطيها وثيقة تأمين المسئولية المدنية لحادث سيارة

تساعد تغطية المسؤولية في تغطية الأضرار التي تتحملها تجاه طرف آخر بسبب وقوع حادث، هذا ما يعني أنه لا يغطي الأضرار التي لحقت بممتلكات المؤمن له أو إصاباته الشخصية، حيث أن الأضرار والإصابات التي يتعرض لها الشخص نفسه تكون مغطاة بوثيقة تأمين أخرى، وتشمل تلك الأخطاء:

حوادث التصادم.

المدفوعات الطبية

الحماية من الإصابة الشخصية.

تأمين الإصابات التي تلحق بالممتلكات.

حجم تكلفة تأمين المسئولية المدنية

وتعتبر تكلفة تأمين المسؤولية المدنية جزء من بوليصة التأمين على السيارات التي يختارها أصحاب السيارات لذلك فإن التكلفة تعتمد على العديد من العوامل، حيث يمكن أن تتغير تكلفتها تبعًا لنوع الوثيقة الأساسية التي تقوم باختيارها ومقدار التغطية التي تحب أن تحصل عليها.

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