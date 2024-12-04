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10 مزايا لبطاقات حساب المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

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10 مزايا لبطاقات حساب المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

10 مزايا لبطاقات حساب المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - يقدم البنك الزراعي بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية لعملائه.

وتصدر فروع المعاملات الإسلامية لعملائها في البنك الزراعي من أصحاب الحسابات بطاقات الخصم المباشر وربطها بحسابات العملاء بتلك الفروع فقط، والتي تتيح خدمات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي، والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت.

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

 

 

1-ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

 

2-السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

3- إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

4- استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

5- بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

6- البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

7- تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

8- خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

9- إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

10- كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

بطاقات البنك الزراعي 

ويقدم البنك الزراعي خدمات عديدة العملاء وعلى رأسها بطاقات الخصم المباشر.

ويصدر البنك الزراعي بطاقات الخصم المباشر للعملاء من أصحاب الحسابات لتسهيل عمليات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت علاوة على استخدام البطاقات في دفع الفواتير والمدفوعات الحكومية الإلكترونية وغيرها من الخدمات خصما من الحساب.

 

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر من البنك الزراعي ما يلي:

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الانترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد / تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

 

مميزات قرض البنك الزراعي للفلاحين

حدد البنك الزراعي مميزات قرض المحاصيل الذي يتم توفيره لعملاء البنك غيرشتي فروع الجمهورية للفلاحين.

 

مميزات قرض البنك الزراعي 

تغطية تكاليف الإنتاج للمحاصيل الحقلية والبستانية

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعاتها

يتم تمويل المحاصيل المحملة على زراعات أساسية وكذلك البساتين الغير مثمرة بواقع 25 % من قيمة الفئة التسليفية المقررة للمحصول المحمل

  • تسهيلات في السداد
  • فترة سماح في بداية التمويل
  • المستندات المطلوبة
  • صورة بطاقة الحيازة الزراعية
  • بطاقة الخدمات الزراعية
  • إقرار من المزارع ببيان المحاصيل
  • بطاقة الرقم القومي للعميل (سارية

 

ارتفاع تكاليف الإنتاج 

ونظرًا لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات يقوم البنك الزراعي  بمراجعة الفئات التسليفية أولًا بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج ومؤخرًا قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25 % و70 % من التكلفة الإنتاجية للمحصول.

وتتنوع القروض الزراعية بين قروض قصيرة الأجل لتمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام وقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ويستهدف البنك الزراعي صغار المزراعين. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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