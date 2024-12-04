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بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مصر لتمويل الشركات الصغيرة لعام 2024 - أخبار كلمتك

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بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مصر لتمويل الشركات الصغيرة لعام 2024 - أخبار كلمتك

بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مصر لتمويل الشركات الصغيرة لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:59 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب فوز بنك القاهرة بجائزة «أفضل بنك فى مصر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشمول المالى لعام 2024.

جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذى أقامه الاتحاد بحضور نخبة من قادة المصارف من مختلف أنحاء الوطن العربي ومؤسسات إقليمية وشخصيات دولية، لتتويج إنجازات المؤسسات المصرفية العربية بجوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2024، وتسلم الجائزة نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

عفت: الفوز بالجائزة انعكاس واضح للخبرة الواسعة لبنك القاهرة

وأعرب أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن اعتزازه بحصول البنك على هذه الجائزة معتبرًا إياها انعكاسًا واضحًا للخبرة الواسعة التي يتمتع بها بنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بدور الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجهوده المتواصلة في خدمة القطاع المصرفي العربي، ودوره في مواكبة التطورات في الصناعة المصرفية.

وأكد "عفت" استمرار البنك في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير، مشيرًا الى أن حجم التمويل لهذا القطاع بلغ نحو 26.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2024. 

 

حصول البنك على العديد من  الجوائز الكبرى من مؤسسات تقييم دولية 

 

فيما أوضح نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن عام 2024 شهد حصول البنك على العديد من  الجوائز الكبرى من مؤسسات تقييم دولية، مما يكلل الإنجازات المتتابعة التي حققها البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، حيث حصد البنك الجائزة الذهبية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال ابتكار منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام ٢٠٢4  كأول بنك مصري يحصل على تلك الجائزة من خلال منتدى تمويل الشركات الصغيرة، وجائزة أفضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمي من مؤسسة “The Digital Banker” في عام 2024، فضلًا عن حصول البنك على الجائزة البلاتينية كأفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ".

 

تقديم خدمات غير مالية تحقيقًا لأهداف الشمول المالي

 

ويعمل البنك أيضًا على تقديم خدمات غير مالية تحقيقًا لأهداف الشمول المالي من خلال موظفين متخصصين ومعتمدين لتقديم تلك الخدمات، متواجدين بـ 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك تعمل ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري، وذلك لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومساعدة المؤسسات والشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة على بدء وممارسة الأعمال وإدارتها وتنميتها بأكثر الطرق كفاءة وتقدم تلك الخدمات مجانيًّا في إطار جهود البنك ودوره الفعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني وتقنين المشروعات وتقديم الدعم الكافي لتحقيق النجاح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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