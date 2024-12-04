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المجلس التصديري للطباعة يتعاون مع "سلامة الغذاء" وUSAID لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

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المجلس التصديري للطباعة يتعاون مع "سلامة الغذاء" وUSAID لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

المجلس التصديري للطباعة يتعاون مع "سلامة الغذاء" وUSAID لمساندة الشركات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:05 مساءً - أعلنت الدكتورة سارة إبراهيم، رئيسة المجلس التصديري للطباعة والتغليف، عن بدء التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لحل مشاكل مصدري القطاع بجانب التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من أجل تقديم الدعم الفني الكامل للشركاء بقطاع التغليف والطباعة.

 

وقالت الدكتورة سارة إبراهيم، إنه يجري التواصل مع هيئة سلامة الغذاء لحل عدد من العوائق التي تواجه مصدري القطاع، منها مشكلة التغليف الملامس وغير الملابس للأغذية إذ قررت الهيئة الفصل بين التغليف الملامس وغير الملامس للأغذية.

 

وأشارت خلال جلسة نقاشية على هامش معرض باك بروسيز ضمن فعاليات معرض فود أفريكا، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ساعدت المجلس التصديري في مساندة شركات القطاع في التغلب على التحديات الفنية المختلفة، ويجري التنسيق بشكل مستمر بين المجلس والوكالة للتعامل مع العوائق الفنية وحلها بصورة سريعة.

تقليل الفاقد في عمليات التصنيع والحد من الفاقد في عمليات الحصاد


ومن جانبه، ذكر الدكتور محمود عمارة مستشار أول لسلامة الغذاء بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن مليار و300 مليون طن فواقد في قطاع الأغذية سنويًا بما يعادل 25% تقريبا، خاصة في قطاعات مثل الحاصلات الزراعية

ولفت إلى أن تقليل الفاقد في عمليات التصنيع والحد من الفاقد في عمليات الحصاد يمكن أن يساهم في الحد من هذا الفاقد.

وأضاف أن المستهلكين عليهم دور في عمليات الحد من الهادر، والصناعات المختلفة بدأت توفير عبوات تغليف تناسب احتياجات المستهلكين.

وأشار إلى ضرورة التوعية بالمنتجات الجديدة التي تعتمد على استخدام العبوات المستدامة.

وقالت الدكتورة إسراء موسي موسي رئيس قسم الاتصال بهيئة سلامة الغذاء، إنه تم التوعية للشركات بالقرار رقم 17 وكيفية التوافق مع قوائم الفحص، وتم إصدار القائمة البيضاء لتضم عددا كبيرا من الشركات منها شركات كبيرة، وخلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم زيارات لعدة منشآت للانضمام إلى القائمة البيضاء.

وأضافت الدكتورة إسراء موسى، إنه يتم التنسيق والتعاون مع مجالس التصدير والغرف الصناعية لعمل توعية مختلفة بمتطلبات سلامة الغذاء من أجل التوافق مع احتياجات الأسواق الدولية بالإضافة إلى السوق المحلي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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