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شعبة العطارة: أسعار الكمون البلدي تراجعت 200 جنيه مقارنة بالعام الماضي - أخبار كلمتك

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شعبة العطارة: أسعار الكمون البلدي تراجعت 200 جنيه مقارنة بالعام الماضي - أخبار كلمتك

شعبة العطارة: أسعار الكمون البلدي تراجعت 200 جنيه مقارنة بالعام الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:17 مساءً - سجلت أسعار التوابل والبهارات لبعض الأصناف انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا لما رصدته «كلمتك» في جولة ميدانية شملت عدد من محال العطارة.

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أسعار البهارات والتوابل في الأسواق، كلمتك

فما هي أسباب انخفاض اسعار التوابل والبهارات في الأسواق، وأحدث الأسعار؟

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أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، كلمتك

سوق العطارة حاليًا يعد أفضل حالًا من العام الماضي

قال مجدي توفيق نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن سوق العطارة حاليًا يعد أفضل حالًا من العام الماضي مع انخفاض أسعار التوابل والعطارة للأصناف المنتجة محليًا.

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أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، كلمتك

30% على الأقل انخفاضًا في أسعار البهارات والتوابل المحلية

وأوضح «توفيق» لـ «كلمتك» أن أسعار التوابل والبهارات المنتجة محليًا تراجعت بنسبة تتخطى الـ 30% في بعض الأصناف مقارنة بسعرها في العام الماضي.

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أسعار التوابل والبهارات في الأسواق، كلمتك

أسباب انخفاض أسعار التوابل والبهارات المنتجة محليًا

وأشار إلى أن أسباب انخفاض أسعار التوابل والبهارات المنتجة محليًا يرجع إلى وفرة الإنتاج هذا العام؛ إذ كانت إنتاجية المحاصيل جيدة ووفيرة، مما أدى إلى انخفاض سعر التوابل والبهارات في السوق مع زيادة المعروض منها.

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أسعار البهارات والتوابل في الأسواق، كلمتك

أسعار الكمون البلدي تتراجع نحو 200 جنيه مقارنة بالعام الماضي

وعن أبرز البهارات والتوابل التي شهدت تراجعًا سعريًا مقارنة بالعام الماضي؛ قال نائب رئيس شعبة العطارة إنه يأتي على رأسها الكمون البلدي، إذ تراجع سعر كيلو الكمون بلدي إلى 280 جنيهًا مقابل 480 جنيهًا سعره العام الماضي، مضيفًا أن الكمون البلدي هذا العام أفضل بكثير من المستورد وأعلى جودة.

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أسعار البهارات والتوابل في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر الكزبرة والينسون في الأسواق

وأضاف: كما انخفض سعر الكزبرة لـ 80 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى انخفاض سعر الينسون إلى 160 جنيهًا للكيلو مقابل 240 جنيهًا سعره العام الماضي.

سعر التوابل والبهارات في الأسواق

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار التوابل والبهارات في واحد من أشهر محلات العطارة في القاهرة، وجاءت كالأتي: 

  • بلغ سعر ثوم بودرة وزن 60 جرامًا نحو 78 جنيهًا،.
  • فلفل أسود حصى وزن 70 جرامًا نحو 97 جنيهًا.
  • كزبرة وزن 170 جرامًا نحو 65 جنيهًا.
  • فيما بلغ سعر عبوة زعتر وزن 60 جرامًا نحو 60 جنيهًا.
  • خلطة كاري وزن 220 جرامًا نحو 80 جنيهًا.
  • كركم وزن 70 جرامًأ نحو 48 جنيهًا.
  • خلطة بهارات وزن 70 جرامًا نحو 60 جنيهًا.
  • فلفل أبيض وزن 70 جرامًا نحو 90 جنيهًا.

أسعار البابريكا في المحال التجارية

  1. بلغ سعر كيلو بابريكا نحو 320 جنيهًا.
  2. فلفل أحمر بابريكا وزن 62 جرامًا نحو 48 جنيهًا.
  3. بلغ سعر بابريكا وزن 60 جرامًا نحو 35 جنيهًا.
  4. بلغ سعر بابريكا وزن 90 جرامًا نحو 50 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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