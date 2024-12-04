الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: سقوط دمشق بات قريبا وإيران مترددة في إنقاذ الأسد - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: سقوط دمشق بات قريبا وإيران مترددة في إنقاذ الأسد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7-12-2024 - أخبار كلمتك

أبرز المسلسلات الكوميدية في 2024، أعمال رسمت الضحكة على وجوه الجمهور - أخبار كلمتك

أبرز المسلسلات الكوميدية في 2024، أعمال رسمت الضحكة على وجوه الجمهور - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

وزير المالية: نسعى لدعم قدراتنا ضد الصدمات وتحسين ركائز المرونة الاقتصادية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير المالية: نسعى لدعم قدراتنا ضد الصدمات وتحسين ركائز المرونة الاقتصادية - أخبار كلمتك

وزير المالية: نسعى لدعم قدراتنا ضد الصدمات وتحسين ركائز المرونة الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية للمساهمة فى خطتنا الهادفة لبناء «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي؛ من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، معربًا عن تقديره لجهود مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» بصندوق النقد الدولي، في تقديم الخدمات الاقتصادية والمالية لدول المنطقة وتعزيز القدرات ودفع جهود التنمية البشرية.

تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام

قال كجوك، في الاحتفال بالذكرى الـعشرين لإنشاء مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» بصندوق النقد الدولي، إن مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام، موضحًا أننا ملتزمون باستكمال مسيرة التعاون مع «METAC» والعمل المشترك من أجل بناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

d6fe22c068.jpg
16e5a4d254.jpg
019179791c.jpg

أضاف أن المشهد الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر ديناميكية وتعقيدًا ويتطلب تعاونًا وتكاملًا أكبر لمواجهة التحديات المشتركة، لافتًا إلى أننا ندرك أهمية الشراكات متعددة الأطراف في تعزيز السياسات المالية المحفزة للنمو الشامل والمستدام،  ونسعى إلى دور أكبر وأشد تأثيرًا في دعم قدراتنا ضد الصدمات وتحسين ركائز المرونة الاقتصادية.

أشار إلى أن جهودنا الجماعية يمكن أن تمهد الطريق لمستقبل أفضل لمنطقتنا يرتكز على النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة، موضحًا أننا نتطلع إلى دعم مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» في تعزيز قدرتنا على التعامل مع تحديات تغير المناخ والتحول الرقمي والشمول الاجتماعي.

أكد أن مصر استفادت كثيرًا من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجالات المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أننا نعمل على سياسات مالية أكثر قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعى، وقد قطعنا خطوات كبيرة في تحسين الانضباط المالي وإدارة المالية العامة في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي.

قال هولجر فلوركيماير مدير مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «METAC» بصندوق النقد الدولي،: «نشكر السلطات المصرية على التزامها بتنمية قدرات METAC وإظهار الملكية القوية للمركز لمدة 20 عامًا، وهذا استثمار له عائد مرتفع لمصر والدول الأعضاء، حيث يوفر منفعة عامة للمنطقة وللمجتمع الدولي، ونحن نتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق والمثمر».

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن إنجازات «METAC» تدين بالكثير لمساهمات الدول الأعضاء التي مكنت مركز صندوق النقد الدولي من توسيع نطاق تأثيره، وتلبية احتياجات المنطقة المتزايدة والطلب القوي على تنمية القدرات والمساعدة الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق