الجزايرلي: ضرورة التوسع في إنشاء مناطق صناعية زراعية بمحافظات الصعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:39 صباحاً - أكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أهمية الدور الفاعل الذى تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى دعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية تحت عنوان " مستقبل وفرص القطاع الغذائى والزراعي في مصر... رؤية 2030 والتي تعقد علي هامش فعاليات المعرض الدولي للأغذية والمشروبات " فوود أفريكا " في دورته التاسعة والذي افتتحه صباح أمس وزيرا التموين والاستثمار وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وشارك فى الجلسة كل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمهندس محمود بازان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية الصادرات البستانية " هيا "، وأدار الجلسة د. أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأسهمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى إحداث تحول إيجابي لعدد كبير من المصانع التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لمتطلبات سلامة الغذاء ومن ثم التوافق مع المعايير العالمية، وهو الأمر الذى ساهم فى زيادة معدلات تصدير الغذاء المصرى للأسواق الخارجية.

وطالب بضرورة التوسع في إنشاء مناطق صناعية زراعية وبصفة خاصة فى محافظات الصعيد، والتي تتوافر بها العديد من المحاصيل الزراعية التى يمكن تصنيعها وزيادة القيمة المضافة لها.



افتتاح معرض فوود أفريكا بحضور وزيري الاستثمار والتموين

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" أمس الثلاثاء.

وتكمن أهمية معرض "أفريقيا للتصنيع الغذائي" فى تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الافريقية.

المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة وزارة الصناعة

ويمثل المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة وزارة الصناعة لتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف ومن ثم المساهمة في زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الأفريقية.

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