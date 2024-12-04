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60 دقيقة بورصة، ارتفاع جماعي لمؤشرات EGX بتداولات اليوم - أخبار كلمتك

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60 دقيقة بورصة، ارتفاع جماعي لمؤشرات EGX بتداولات اليوم - أخبار كلمتك

60 دقيقة بورصة، ارتفاع جماعي لمؤشرات EGX بتداولات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:39 صباحاً - البورصة المصرية، ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات، بمرور 60 دقيقة على حركة التداولات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024. 

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الأربعاء بالبورصة المصرية 

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86 % عند مستوى 30.891.54 نقطة. 
  • قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% عند مستوى 8.515.127  نقطة.
  • وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% عند مستوى 11.690.09 نقاط.
  • كما صعد مؤشر الشريعة بنسبة 1.08% عند المستوى 3.182.07 نقطة.

 

مؤشرات التداول - كلمتك 
مؤشرات التداول - كلمتك 

 

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 

 

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي واصل موجة جنى الأرباح الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى إغلاق المؤشر تعاملاته عند مستوى الــ 30.891.54 نقطة. 

اقرأ التالي: البورصة المصرية، رأس المال السوقي يربح 4.1 مليار جنيه لهذا السبب 

 

المؤشر السبعينى EGX70 

المؤشر السبعيني اختتم جلسات الأسبوع الماضى على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند مستوى 8400  نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

اقرأ  التالي: سعر الذهب بحركة التداولات في البورصة المصرية اليوم ( أخر تحديث ) 

 

 

مؤشرات - كلمتك 
مؤشرات - كلمتك 

 

كواليس تداولات جلسة أمس الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 

 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع حيث استقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 "بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة  . 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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