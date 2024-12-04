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المالية: إعلان حزمة إجراءات بشأن الرسوم الجمركية والضريبة العقارية خلال أسابيع - أخبار كلمتك

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المالية: إعلان حزمة إجراءات بشأن الرسوم الجمركية والضريبة العقارية خلال أسابيع - أخبار كلمتك

المالية: إعلان حزمة إجراءات بشأن الرسوم الجمركية والضريبة العقارية خلال أسابيع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:26 صباحاً - وزراة المالية، أكد  أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم الإعلان عن حزمة إجراءات تتعلق بالرسوم الجمركية والضريبة العقارية الفترة المقبلة خلال الأسابيع والأشهر القريبة.

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وزارة المالية - كلمتك 

 

خلق الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال
 

وأضاف خلال مؤتمر لـمجتمع الأعمال الضريبي أن الوزارة حددت عددًا من الأولويات التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية وفي مقدمتها خلق الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على وجود رغبة شديدة في تعزيز التواصل.

 

تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب

 

كما ذكر أنه سيتم تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب والعمل على تكثيف التدريب والتأهيل لتتناسب مع أهداف مصلحة الضرائب تجاه المجتمع الضريبي بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية تحقق أهداف الدولة وتلبي احتياجات المواطن.

وأضاف أنه يتم حاليًا إجراء التشغيل التجريبي لنظام المقاصة لتسوية المديونيات بين الممولين والحكومة ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية يناير المقبل.

المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 269 (تابع)، الصادر في 27 نوفمبر 2024، قرارى وزارة المالية، بشأن تعديل بعض أحكام تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة على العقارات.

- قرار وزارة المالية رقم 504 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015، بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا، لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها.

- وقرار وزارة المالية رقم 505 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى، ومكافآت أعضائها.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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