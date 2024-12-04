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التصديري للحاصلات الزراعية يؤكد ضرورة الاهتمام بالكليات الزراعية لتلبية احتياجات سوق العمل - أخبار كلمتك

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التصديري للحاصلات الزراعية يؤكد ضرورة الاهتمام بالكليات الزراعية لتلبية احتياجات سوق العمل - أخبار كلمتك

التصديري للحاصلات الزراعية يؤكد ضرورة الاهتمام بالكليات الزراعية لتلبية احتياجات سوق العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:49 صباحاً - أكد النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على أهمية وضع سياسة زراعية تعتمد على تعظيم الاستفادة من كافة المقومات التي تمتلكها مصر، وذلك كخطوة أساسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي. 

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جاء ذلك خلال  مشاركته في الجلسة النقاشية تحت عنوان "مستقبل وفرص القطاع الغذائى والزراعى في مصر... رؤية 2030" ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات" فوود افريكا" فى دورته التاسعة والذى افتتحه صباح أمس وزيرا التموين والاستثمار وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وشارك فى الجلسة كل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمهندس. محمود بازان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية الصادرات البستانية "هيا"، وأدار الجلسة د. أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمدارس والكليات الزراعية لتخريج شباب مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل بالقطاع الزراعى.

مصر تمتلك فرصا واعدة فى مجال النباتات الطبية والعطرية

ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة فى مجال النباتات الطبية والعطرية، وهو الأمر الذي يتطلب وضع رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من هذه النباتات، والتى تمثل الحصان الأسود لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية. 

افتتاح معرض فوود أفريكا 

افتتح   المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا”بالأمس.

وتكمن أهمية معرض "أفريقيا للتصنيع الغذائي" فى تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الافريقية.

المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة وزارة الصناعة لتعميق الصناعات الغذائية

ويمثل المعرض فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة وزارة الصناعة  لتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف، ومن ثم المساهمة فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الأفريقية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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