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سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:33 صباحاً - الدولار، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارًا في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024. 

وترصد “كلمتك” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري على مدار الساعة. 

 

البنك المركزى المصرى - كلمتك 
البنك المركزى المصرى - كلمتك 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 سجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.68 جنيهًا للشراء و49.78 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر. 

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

 

بنك مصر - كلمتك 
بنك مصر - كلمتك 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.67. جنيهًا للشراء و49.77 جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

 

البنك الاهلى والدولار - كلمتك 
البنك الاهلى والدولار - كلمتك 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.67. جنيهًا للشراء و49.77 جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

 

بنك التجارى - كلمتك 
بنك التجارى - كلمتك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.69 جنيهًا للشراء و49.79 جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

بنك قطر - كلمتك 
بنك قطر - كلمتك 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.69 جنيهًا للشراء و49.79  جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

 أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية. 

 

الدولار - كلمتك 
الدولار - كلمتك 

 

الدولار يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

تعافى الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين، اليوم الأربعاء، واحتفظ بموقعه مقابل منافسين رئيسيين آخرين، فيما يدرس المتعاملون فرص خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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