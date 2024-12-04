5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الغذائية في أول 10 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية في الاشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.3 مليار دولار.

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه القيمة هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة

كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار وبقيمة زيادة أكثر من 30 مليون دولار.



الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، بقيمة 2675 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 14%.

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1023 مليون دولار بنسبة نمو 38% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات.

والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 425 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 11%.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 277 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 38%.

وجاءت باقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.



أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024،



أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 393 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%. يليها السودان بقيمة 341 مليون دولار ونسبة تراجع 21%. أمريكا بقيمة 277 مليون دولار ونسبة نمو 38%.

ليبيا بقيمة 264 مليون دولار ونسبة نمو 21%. فلسطين بقيمة 261 مليون دولار ونسبة نمو 24%. هولندا بقيمة 228 مليون دولار محققة نسبة نمو 106%. الأردن بقيمة 198 مليون دولار محققة نسبة نمو 25%.

المغرب بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 77%. إسبانيا بقيمة 164 مليون دولار ونسبة نمو 66%.

وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024

كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 228 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 117 مليون دولار.

يليها أمريكا بقيمة صادرات 277 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 77 مليون دولار.

المغرب بقيمة صادرات 171 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 74 مليون دولار.

إسبانيا بقيمة صادرات 164 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 65 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 393 مليون دولار وقيمة نمو 55 مليون دولار.

فلسطين بقيمة صادرات 261 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 51 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 90 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 47 مليون دولار.

ليبيا بقيمة صادرات 264 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 46 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 75 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 42 مليون دولار. وفي المركز العاشر الاردن بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 39 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر 2024



بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 463 مليون دولار وبنسبة نمو 8% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والجريش بقيمة 401 مليون دولار، محققة نسبة نمو 5%. الفراولة المجمدة بقيمة 353 مليون دولار ونسبة نمو 15%. السكر بقيمة 339 مليون دولار ونسبة تراجع 19%. عصائر بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 79%. زيوت طعام بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 155%. خضار مجمد بقيمة 214 مليون دولار ونسبة نمو 27%. بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 21%. زيتون مائدة بقيمة 199 مليون دولار ونسبة نمو 74%، بطاطس مجمدة بقيمة 187 مليون دولار ونسبة نمو 898%.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى أكتوبر 2024 ما قيمته 40.1 مليار دولار.

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