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سيارات 2025، قيمة الزيادة الجديد في أسعار شيري تيجو 7 طراز 2025 المجمعة محليا - أخبار كلمتك

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سيارات 2025، قيمة الزيادة الجديد في أسعار شيري تيجو 7 طراز 2025 المجمعة محليا - أخبار كلمتك

سيارات 2025، قيمة الزيادة الجديد في أسعار شيري تيجو 7 طراز 2025 المجمعة محليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:29 صباحاً - سيارات شيري، ارتفعت أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة محليا بالسوق المصري، خلال شهر ديسمبر وفقا لما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري بمصر، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة خلال الشهر الجاري.

 

ارتفاع أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2025 خلال ديسمبر الجاري

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيارات شيري، كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة محليا، وتصل قيمة الزيادة نحو 10 آلاف جنيه، ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات شيري بعد الزيادة.


يصل سعر أول فئة 999 ألف جنيه بدلًا من 990 ألف جنيه بزيادة 9000 جنيه.

يصل سعر ثاني فئة مليون و85 ألف جنيه بدلًا من مليون و75 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.  

 

مواصفات محرك سيارات شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة محليا 

زودت  سيارات شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة محليًّا بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 145 حصانًا عند 5.500 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 210 نيوتن متر بين 1.750 و4.000 لفة في الدقيقة. 

 

 خزان وقود سعة 57 لترًا وناقل حركة أوتوماتيك DCT 

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وتمتلك  سيارات شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة محليًّا خزان وقود سعة 57 لترًا وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 سرعات مع جر أمامي. وتزود السيارة بتعليق أمامي ماكفرسون وخلفي مستقل متعدد الوصلات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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