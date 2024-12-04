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هل انتهى صعود الذهب؟ خبير يكشف مفاجأة عن سعر المعدن الأصفر حتى نهاية العام (فيديو) - أخبار كلمتك

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هل انتهى صعود الذهب؟ خبير يكشف مفاجأة عن سعر المعدن الأصفر حتى نهاية العام (فيديو) - أخبار كلمتك

هل انتهى صعود الذهب؟ خبير يكشف مفاجأة عن سعر المعدن الأصفر حتى نهاية العام (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:14 صباحاً - أسعار الذهب، كشف محمد صلاح خبير سوق الذهب والمجوهرات، أن العامل الأساسي والمؤثر في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبط بقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، الي جانب حركة الدولار عالميًّا.

 

قوة الدولار وأسعار الذهب

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": أن قوة الدولار هي المؤثرة في الوقت الحالي على أسعار الذهب.

 

أسعار الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

الهدف من تهديدات ترامب لدول البريكس 

ولفت إلي أن تهديد ترامب للشرق الأوسط ومعاقبة دول البريكس الهدف منها قوة الدولار أمام العملات الأخرى.

 

سعر أوقية الذهب 

وتابع: أن اسعار الذهب لن تشهد قيم جديدة قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع تراجع سعر الأوقية إلى 2500 دولار وهذا يعني انتهاء رحلة الصعود".
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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