تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - السيارات الكهربائية، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة، في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤًا ملحوظًا في خلال عام 2024، حيث شهد أكتوبر الماضي بيع ما يقرب من 106,155 سيارة كهربائية جديدة في جميع أنحاء البلاد، بنسبة 2.3% عن سبتمبر وارتفاع بنسبة 6.7% منذ بداية العام، وهذا الأداء يشير إلى بيع مليون سيارة كهربائية جديدة في الولايات المتحدة خلال الأشهر 10 الأولى من عام 2024، وتشكل الطرازات الكهربائية الآن 7.9% من إجمالي سوق السيارات الجديدة.



وفقًا لما نشرتها Cox Automotive، أن سوق السيارات الكهربائية المستعملة حقق طفرة خاصة به، في أكتوبر، تم بيع 23,788 سيارة كهربائية مستعملة – بزيادة 2.7% عن سبتمبر وارتفاع مذهل بنسبة 39.5% على أساس سنوي، وتشكل السيارات الكهربائية المستعملة الآن 1.6% من سوق السيارات المستعملة الإجمالية.



واثنان من الأسباب الرئيسية وراء هذا النمو هما الحوافز الأقوى وخيارات التأجير الأكثر جاذبية، أفادت شركة Cox Automotive أن الحوافز على السيارات الكهربائية الجديدة في أكتوبر مثلت 13.7% من متوسط ​​سعر المعاملة، وكان متوسط ​​سعر المعاملة لسيارة كهربائية جديدة الشهر الماضي 56,902 دولارًا، وهو ما يمثل انخفاضًا متواضعًا بنسبة 1.2% عن الشهر السابق، مما يشير إلى أن حساسية السعر قد تتراجع مع نضوج السوق.

وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط ​​سعر الإدراج للسيارة الكهربائية المستعملة في أكتوبر إلى 37,912 دولارًا مما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.4% مقارنة بالعام السابق، ويشير هذا الانخفاض إلى أنه مع تزايد تكلفة السيارات الكهربائية الجديدة، فإن نظيراتها المستعملة تتبع نفس النهج، مما يوفر نقطة دخول أكثر سهولة للمشترين، ومع ذلك، فإن هذا يعني أيضًا أن المالكين الحاليين يواجهون انخفاضًا أعلى في القيمة.

وعلى الرغم من التباطؤ الأوسع في عام 2024، لا يزال سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة قويًّا، وفي نهاية الربع الثالث، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد بنسبة 11% على أساس سنوي ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 8.9% من سوق السيارات الجديدة، يشير هذا الانتعاش القوي إلى أن الاهتمام، على الأقل في الوقت الحالي، بالقطاع بعيد عن التلاشي، حتى مع تذبذب زخم نمو السيارات الكهربائية الإجمالي في وقت سابق من العام.

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