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تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

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تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:47 مساءً - سعر السكر، يتطلع الكثير من المستهلكين لمعرفة سعر كيلو السكر بالمحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 

سجل  السكر المعبأ اليوم وفقا لآخر تحديث لسعر السكر على بوابة مجلس الوزراء نحو 35.52 جنيه للكيلو.

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سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه.

وقف صرف السكر الحر الإضافي للمواطنين على البطاقات التموينية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورًا دوريًا لمديرياتها في المحافظات، بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بداية من سبتمبر 2024. 

وتأتي هذه الخطوة بعد مذكرة وزعت على مديريات التموين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يُطلب من البدالين رد الأرصدة الإضافية إلى فروع شركات الجملة (العامة والمصرية)، واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المستورد.

وفي حال عدم الاستجابة، يقوم البدال التمويني بسداد فروق الأسعار بين سعر البيع (27 جنيها للكيلو إلى 35 جنيها (الفرق 8 جنيهات) مع السماح للبدالين التموين ببيع هذه الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاد الرصيد المتبقي.

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كانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارًا لجميع المديريات من خلال قطاع التفتيش الإداري بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقات التموين والاكتفاء بصرف الأساسى منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.

وتضمنت توجيهات التموين للمديريات  التنبيه على المراكز والمكاتب التموينية التابعة  بالوقف الفوري لمنح كميات السكر الإضافية على الاستعاضات من تاريخ اليوم، مع التنبيه على البدالين بالاستمرار في صرف الكميات حوزتهم من السكر حتى نهاية الشهر وإجراء محاسبة سلعية في أول سبتمبر 2024م محدد بها رصيد البدال من سلعة السكر الحر وفقًا لفواتير تسلمه من شركة الجملة ورصيده السابق وما قام بصرفه منها للمواطنين وما تبقى حوزته، وفي حالة وجود تصرف في عبوات السكر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد قيمة التصرف بسعر 42 جنيهًا للعبوة.

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وكان يتم طرح  السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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