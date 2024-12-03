أشرف الجزايرلي: قطاع الصناعات الغذائية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تُعد أكبر سوق زراعي في المنطقة، لافتا إلى إن ذلك يجعلها لاعبا رئيسيا في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان "استكشاف ممارسات التعبئة والتغليف المستدامة"، على هامش فعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة، اليوم الثلاثاء وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف.

وشارك فى الجلسة كل من توماس دوسا، مدير تحالف انترباك، هيئة معارض دوسلدورف، والمهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتعبئة والتغليف، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وعبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو )، وباتريك جان جيلابيرت، رئيس وممثل المكتب الإقليمي في مصر، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أدار الجلسة الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية - اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية.

معرض "فوود أفريكا" يساهم تعزيز التواصل بين المصنعين من مختلف الدول

واشاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالدور الهام الذي يقوم به معرض "فوود أفريكا" في تعزيز التواصل بين المصنعين من مختلف الدول.

وأعرب عن فخره وفخر القطاع الغذائي بمعرض "فوود أفريكا" والنجاح الذي تمكن من الوصول اليه عام بعد الاخر ليثبت انه مركز وملتقي لقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.. ونجح في ان يصبح ثاني أكبر معرض في الشرق الأوسط وان عدد الشركات العارضة والمساحات المخصصة في تزايد ونمو كل عام.

وزيرا الاستثمار والتموين يفتتحان معرض فوود أفريكا

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء.

المشاركين في المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات

ويقام المعرض خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 3 إلى 5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة و التموين والاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولى.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتموين والاستثمار مما يعكس الدعم من الحكومة المصرية لمنظومة المعارض، وهو الأمر الذي يجعل من مصر مركزًا محوريًّا لصناعة المعارض إقليميًّا ودوليًّا.

افتتاح ثلاث فعاليات

وسيشهد المعرض افتتاح ثلاث فعاليات هامة أخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الخامسة إلى جانب معرض "فريش أفريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض "تمور أفريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كشريك إستراتيجي.

مشاركة دولية متميزة بإجمالى 15 جناحا دوليا

والمعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة بإجمالى 15 جناحا دوليا، فضلا عن مشاركة دولة تركيا كضيف شرف المعرض لهذا العام، ومن أبرز الدول الـ39 المشاركة فى فعاليات المعرض كل من العراق والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند وإندونيسيا وبيلاروسيا وباكستان وليبيا والصين وبولندا وتركيا وأرمينيا والكويت وتونس والأردن.

ويشارك فى الفعاليات أيضا العديد من المنظمات التنموية، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الألمانية للتنمية - جى أى زد، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة ومبادرة ازدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ومشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

تنظيم جناح لرواد الأعمال الأفارقة فى مجال الصناعات الغذائية

وسوف تشهد دورة هذا العام من المعرض تركيزًا كبيرًا على دعم ومساندة رواد ورائدات الأعمال، حيث سيتم ولأول مرة تنظيم جناح لرواد الأعمال من عدد من الدول الأفريقية، ومنها (نيجيريا وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا)، وذلك بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى.

وتضم أهم معروضاتهم منتجات الفانيليا والبن والفواكه المجففة والخضار والفواكه الطازجة، فضلا عن التوسع فى جناح رائدات الأعمال والذى يتم تنظيمه تحت مظلة مشروع تريد الممول من المعونة الأمريكية وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى جانب مشاركة عدد من رائدات الأعمال المستفيدات من مشروع smart agri، والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة الألمانية.

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