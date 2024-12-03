وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته لـ بورسودان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته لـ بورسودان - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية تُعلن القائمة القصيرة للفنانين المرشحين للمشاركة في سيمبوزيوم أسوان - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية تُعلن القائمة القصيرة للفنانين المرشحين للمشاركة في سيمبوزيوم أسوان - أخبار كلمتك

شعبة العطارة: أسعار الفلفل الأسود تعود للارتفاع في الأسواق - أخبار كلمتك

شعبة العطارة: أسعار الفلفل الأسود تعود للارتفاع في الأسواق - أخبار كلمتك

صادرات الصناعات الكيماوية تسجل 6.5 مليار دولار خلال 9 أشهر - أخبار كلمتك

صادرات الصناعات الكيماوية تسجل 6.5 مليار دولار خلال 9 أشهر - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

غرفة القاهرة التجارية تشارك في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ15 - أخبار كلمتك

غرفة القاهرة التجارية تشارك في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ15 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) - أخبار كلمتك

تحذيرات من تعرض اليمن لهذا الامر - أخبار كلمتك

تحذيرات من تعرض اليمن لهذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:52 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:52 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - الدولار، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في البنوك المصرية مساء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.

وترصد “كلمتك” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري على مدار الساعة.  

 

9f53f082fa.jpg

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 سجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

الدولار - كلمتك 
الدولار - كلمتك 

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر. 

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

الدولار 
الدولار، كلمتك 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.67. جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.  

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.67. جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.  

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

الدولار 
الدولار، كلمتك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.  

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.69 جنيه للشراء و49.79  جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

الدولار 
الدولار، كلمتك 

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

 أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

المشاط: شراكة بناءة مع «إيفاد» لتشجيع استثمارات القطاع الخاص بمشروعات الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق