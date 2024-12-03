أحمد السباعي: معرض "فوود أفريكا" فرصة لتعميق الصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:31 مساءً - أكد المهندس أحمد السباعي، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن معرض "فوود افريكا" يمثل فرصة متميزة لتعميق الصناعات الغذائية، والمساهمة فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الأفريقية.

فرصة متميزة للشركات الراغبة في التوسع إلى الأسواق الأفريقية والعربية

وأشار إلى حرصه على المشاركة في معرض فوود أفريكا، الذي يُعتبر فرصة متميزة للشركات الراغبة في التوسع إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

المعارض منصة للتوسع وتعزيز الصادرات

وأكد أن المعرض أصبح نافذة دولية للشركات لتوسيع قاعدة عملائها وإبرام صفقات جديدة، فضلًا عن لقاء العملاء الحاليين، حيث نجح المعرض خلال سنوات قليلة في إثبات قدرته على جذب كبرى الشركات العالمية والمشاركة الدولية المتميزة عامًا تلو الآخر. لافتا إلى أن المعارض منصة للتوسع وتعزيز الصادرات.

وقال: نسعى للتوسع في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية توزيع المخاطر وتنويع الأسواق المستهدفة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

افتتاح معرض فوود أفريكا 2024

وافتتح المعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، معرض فوود أفريكا 2024 في دورته التاسعة، والذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ويشهد المعرض مشاركة واسعة من 1000 عارض محلي ودولي. وسط حضور بارز لممثلين عن كبرى الشركات المحلية والدولية.

معرض فوود أفريكا 2024

نجح معرض فوود أفريكا في أن يصبح وجهة رئيسية للشركات المحلية والدولية، حيث يشارك في المعرض عارضون من 39 دولة، منها العراق، السعودية، الإمارات، ألمانيا، البرازيل، روسيا، الصين، والولايات المتحدة، وتُعتبر تركيا ضيف الشرف لهذه الدورة، مما يعكس البُعد الدولي لهذا الحدث.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.