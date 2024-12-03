نيسان تعلن ثبات أسعار صني 2025 خلال ديسمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - سيارات نيسان، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية نيسان، أسعار سيارات نيسان صني موديل 2025 بالسوق المصرية خلال شهر ديسمبر، والتى شهدت استقرارا سعريا دون تغيير، مما يشير إلى تحسين مبيعاتها خلال الشهر الجاري.

أسعار نيسان صني 2025 في ديسمبر

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان، كافة الموزعين والتجار بثبات أسعار سيارات نيسان صنى موديل 2025 بالسوق المصرى، خلال شهر ديسمبر، ونرصد فى التقرير التالى أسعار السيارات وهي كالتالي:-

أول فئة غير متوفرة بالسوق المصرية.

يصل سعر ثانى فئة أوتوماتيك بسعر 695 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة ثالث فئة بسعر 765 ألف جنيه.

صني سوبر صالون بسعر 795 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

مواصفات محرك سيارات نيسان صني

حصلت سيارات نيسان صنى موديل 2025، بنفس المحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك. ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع.

تسارع سيارات نيسان صني موديل 2025

وتتسارع سيارات نيسان صني موديل 2025 من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

وفى ذات السياق المتصل، قال تامر حنفي خبير السيارات: إنّ توطين صناعة السيارات بالسوق المصري ينعكس بالإيجاب علي أسعار السيارات على المستوى البعيد، حيث تتراجع الأسعار بالسوق المحلي، نظرا لأن التصنيع سيكون بتكلفة أقل من الاستيراد.

إنشاء مصانع السيارات للتجميع المحلي

وأوضح تامر حنفي في تصريح خاص لكلمتك، أن الحكومة تسعى لتوفير جميع الحوافز لرجال الصناعة من أجل إنشاء مصانع السيارات، وتوطين صناعة السيارات، الذي ينعكس علي الصناعة في مصر لأنها تسد احتياجات السوق المحلي.

ولفت إلي أن السيارات المجمعة محليًا يفرض عليها التجار ظاهرة الأوفربرايس التي تفرض رسوما إضافية علي أسعار السيارات لاستلام السيارات علي الفور بدون الوضع علي قوائم الانتظار.

وضع ضوابط بالسوق المصرية تحد من بيع السيارات بظاهر الأوفربرايس

وتابع خبير السيارات: إن هناك العديد من السيارات المجمعة محليا من شيري وهيونداي تباع بالأسواق المحلي بأسعار الأوفربرايس يتراوح ما بين 80 حتى 100 ألف جنيه علي سعرها الأساسي، بالرغم من تجميعها محليا، لذا لابد من وضع ضوابط بالسوق المصري تحد من بيع السيارات بظاهر الأوفربرايس، لكي نحصل علي ايجابيات التجميع المحلي علي اسعار السيارات بالانخفاض.

وأشار إلى أن انشاء جميع ماركات السيارات مصانع لها داخل السوق المصرية يحد من تلك الظاهرة بشكل ملحوظ، نظرا لأن أعداد السيارات تزيد وتنشط عملية البيع والشراء وتصدير الباقي إلى الخارج.

وأشار خبير السيارات، إلى أن توطين الصناعة خطوة كان يجب أن تؤخذ منذ أعوام سابقة، لأن مصر موقعها الجغرافي يجذب المستثمرين لإنشاء مصانع تجارية، توفر فرص عمل كبيرة للشباب.

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