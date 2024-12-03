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استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:59 مساءً - استقرت  أسعار العدس، بشكل ملحوظ مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.


«كلمتك» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

 

 سعر العدس المعبأ بالأسواق

بلغ متوسط سعر العدس المعبأ نحو 65.1 جنيه، ليتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار العدس اليوم، كلمتك
أسعار العدس اليوم، كلمتك

سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

بلغ متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية،  نحو 67.8  جنيه، ليتراوح من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

 

 سعر العدس بجبة بالأسواق

وسجل متوسط سعر العدس بجبة نحو 63.9 جنيه، ليتراوح في الأسواق من 52 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الفول المعبأ بالأسواق

ووصل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 57.9 جنيه، ليتراوح في الأسواق من 40 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الفول السائب بالأسواق

وسجل متوسط سعر الفول السائب نحو 45.6 جنيه، ليتراوح في الأسواق من 40 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

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سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 58.7  جنيه، ليتراوح من 40 إلى 106 جنيهات للكيلو.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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