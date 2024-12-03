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رئيس شعبة الدواجن يكشف حقيقة وجود تحركات في الأسعار - أخبار كلمتك

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رئيس شعبة الدواجن يكشف حقيقة وجود تحركات في الأسعار - أخبار كلمتك

رئيس شعبة الدواجن يكشف حقيقة وجود تحركات في الأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:42 مساءً - أسعار الدواجن اليوم، كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، حقيقة ما تردد بشأن وجود تحركات سعرية في البيض والدواجن.

حقيقة تحرك أسعار الدواجن والبيض

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه لا صحة لما تردد عن ارتفاع أسعار الدواجن أو البيض، وهناك استقرار بالأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم

ولفت “السيد” إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزارع يسجل منذ شهرين 68 جنيها،  بينما يصل للمستهلك بـ 78 جنيها.

استقرار أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في محافظة الفيوم

الأحمر يبدأ من 137 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

 

أسعار البيض

اسعار البيض اليوم، وأضاف: أن سعر كرتونة البيض يتراوح ما بين 150 إلى 165 جنيها.

واستقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، عند أسعار الأمس، وتراوحت  أسعار الفراخ البيضاء، ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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