شريف الجبلي: ضرورة الاستدامة في صناعة التعبئة والتغليف لدعم البيئة وتعزيز التنافسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة تسيير الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، بجلسة " الاستدامة والمواد الجديدة استكشاف ممارسات التعبئة والتغليف المستدامة" المقامة بمعرض باك بروسيس للتعبئة والتغليف المقام ضمن فعاليات فود أفريكا المقام خلال الفترة من 3 إلي 5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية برعاية من مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتموين والاستثمار بمشاركة 1000 شركة تمثل 39 دولة.

وألقى الدكتور شريف الجبلي، كلمته شريف الجبلي، مؤكدا علي أهمية معرض "فود أفريكا" كمنصة استراتيجية تسلط الضوء على مكانة مصر في قطاعات التغذية والتعبئة والتغليف.

وأشاد الجبلي، بالتجمع الكبير الذي يشهده المعرض معتبرًا أنه فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة للنمو.

وتحدث الجبلي عن ضرورة تبني مفاهيم الاستدامة في صناعة التعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أهميتها في تقليل الضغط على البيئة.

وأوضح الجبلي، أن الاستدامة تتطلب التحليل العميق للمواد المستخدمة، مع التركيز على إعادة التدوير واستخدام المواد المتجددة والمواد المتحللة بيولوجيا، حيث إن القيود على المواد غير المستدامة ستزداد مستقبلًا.

وطالب الجبلي، بضرورة تقليل المواد الداخله في صناعة مواد التعبئة بالإضافة إلى دراسة كيفية التخلص الآمن من تلك المواد بعد استخدامها.

كما أكد على أهمية التعاون بين الموردين والمنتجين لتطوير بدائل مستدامة، مشيرًا إلى أن المستهلكين بحاجة إلى التوعية بأهمية الاستدامة في التغليف.

وأشار الجبلي إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه استدامة التغليف تشمل التكلفة العالية واستخدام المواد غير المستدامة من قبل المستهلكين، بالإضافة إلى تحديات سلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إعادة تدوير المواد ودعم الاقتصاد الدائري، مع ضرورة وضع تشريعات واضحة لتنظيم صناعة التغليف.

مقترحات لتعزيز الاستدامة

واقترح الجبلي تقنين صناعة التغليف وتحسينها من خلال البحث عن حلول مبتكرة وفرص لتطوير هذه الصناعة، كما طالب بمتابعة مستمرة لموضوع الاستدامة من خلال إعداد تقارير دورية.

وفي ختام الجلسة، طلب مدير الجلسة من الجبلي، بصفته رئيس لجنة تسيير الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، أن يقوم المكتب بإعداد علامة بيئية للمنتجات المصرية في قطاع التعبئة والتغليف. كما دعا لإطلاق حملة توعية حول البدائل المستدامة لمواد التغليف الحالية، لتعزيز وعي الشركات والمستهلكين بأهمية هذه القضايا.

شارك في الجلسة علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأمين عام اتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوربية، ونديم إلياس رئيس غرفة الطباعه ورئيس المجلس التصديري للطباعه، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وخالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكمياوية، وشريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وتوماس دوسا مدير تحالف انترباك هيئة معارض دوسلدورف والسيد باتريك جان رئيس وممثل المركز الاقليمي في مصر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من 15 جناحًا دوليًا تمثل دولًا رائدة في مجال الصناعات الغذائية مثل العراق والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند.

كما شاركت العديد من المنظمات التنموية الدولية، ما يعكس أهمية المعرض في تقديم منصة للتعاون التجاري وتبادل المعرفة بين الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

الدورة التاسعة لمعرض "فوود أفريكا"

تقام الدورة التاسعة لمعرض "فود أفريكا" بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع من العروض الصناعية والغذائية.

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