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المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

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المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

المالية تعدل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية لحساب الضرائب العقارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 269 (تابع)، الصادر في 27 نوفمبر 2024، قرارى وزارة المالية، بشأن تعديل بعض أحكام تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة لحساب الضريبة على العقارات.
- قرار وزارة المالية رقم 504 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015، بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا، لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها.


- وقرار وزارة المالية رقم 505 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى، ومكافآت أعضائها.  
 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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