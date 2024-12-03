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الرئيسية مال واقتصاد

البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار - أخبار كلمتك

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البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار - أخبار كلمتك

البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:22 مساءً -  كشف تقرير الوضع الاقتصادي الخارجي الصادر عن البنك المركزي وجود ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار، ومن المفترض أن يكون موعد استحقاقها في أكتوبر 2026.

وحولت الإمارات ودائعها لدى البنك المركزي لاستثمارات ضمن صفقة رأس الحكمة بإجمالي 11 مليار دولار.

فيما قررت الكويت تجديد وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي.

البنك المركزي المصري، كلمتك

أذون الخزانة في البنك المركزي 

 من جانب آخر أعلن  البنك المركزي المصري عن تلقيه 22 عرضًا لتغطية عطاء أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 1.1455 مليار دولار وذلك على العرض الذي طرحه اليوم بقيمة 900 مليون دولار لأجل عام يستحق في 2 ديسمبر 2025.

 

وكشفت بيانات  للبنك المركزي من خلال موقعه الإلكتروني، عن أنه قبل تلك العروض “16 عرضًا” بقيمة 980.5 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.5%، مقابل فائدة تراوحت بين 4.488% و4.5% وبمتوسط 4.498% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 11 نوفمبر الماضي.

 

ويتم توجيه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 5 ديسمبر 2023، حيث تم سحب 990 مليون دولار من خلاله.

تجدر الإشارة إلى  رفض  البنك المركزي بعض العروض التي طلبت عائدًا يصل إلى 5.4% مقابل الاكتتاب في هذا العطاء.

ويسمح البنك المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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