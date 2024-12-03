بعد إعلان تجديد الوديعة الكويتية، حجم ودائع الكويت في مصر ومصير تحويلها لاستثمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن تجديد دولة الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار، لمدة عام واحد، في الوقت الذي تجري فيه الحكومة العديد من المفاوضات لجذب الاستثمارات الكويتية للسوق المصرية، واستبدال الودائع باستثمارات خلال الفترة المقبلة.

الكويت تجدد وديعة لمصر

ويأتي تجديد الوديعة الكويتية لمدة عام، ليتم استحقاقها في أبريل 2025 بدلا من أبريل 2024، مما يجعل هناك شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار، كان من المقرر أن تستحق في سبتمبر 2024.

البنك المركزي المصري، كلمتك

حجم الودائع الكويتية في مصر

ووفقا للبيانات الخاصة بالودائع الكويتية لدى المركزي المصري، فإن دولة الكويت تحتفظ بودائع بقيمة 4 مليارات لدى البنك المركزي المصري تم تجديد شريحة منهما بملياري دولار لمدة عام وشريحة أخرى بملياري دولار تستحق في سبتمبر الماضي، لكن لم يوضح تقرير المركزي مدى تجديدها أو سدادها.

تحويل الودائع الكويتية الى استثمارات

وكشفت العديد من التقارير وخبراء الاقتصاد، أن هناك مفاوضات بين مصر والكويت، لتحويل الودائع الموجودة لدى المركزي لاستثمارات خلال الفترة المقبلة، على غرار ما تم الاتفاق عليه مع الإمارات في صفقة رأس الحكمة، ومع السعودية في صفقة رأس بناس.

وتتوزع الودائع الخليجية بين 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت بعد سداد الوديعة الإماراتية.

وفي فبراير 2024 أبرمت مصر اتفاقا مع دولة الإمارات بتطوير مدينة رأس الحكمة الواقع على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر بقيمة 35 مليار دولار تتضمن مبادلة 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر للاستثمارات.

أرصدة احتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي

وتشير أرصدة احتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري والتي ظلت ترتفع بوتيرة جيدة منذ يناير الماضي بأكثر من 11 مليار دولار إلى 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، ان دولة الكويت جددت وديعتها الثانية في البنك المركزي.

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