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بنك مصر يجري أول مزاد رقمي عام لبيع الأصول - أخبار كلمتك

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بنك مصر يجري أول مزاد رقمي عام لبيع الأصول - أخبار كلمتك

بنك مصر يجري أول مزاد رقمي عام لبيع الأصول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً -  نجح بنك مصر في إجراء أول مزاد رقمي عام لبيع بعض الأصول العقارية المملوكة لبنك مصر بالتعاون مع منصة Belmazad.com، ويقدم المزاد عهدًا جديدًا من المزايدات العادلة والفعالة التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تؤكد على التحول الرقمي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتبسيط العمليات وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستخدم.

 

تسهيل عملية بيع الأصول العقارية

 ومن الجدير بالذكر أن شركة تك مزاد قامت بتأسيس منصة "بالمزاد" كأول منصة رقمية متخصصة في طرح وبيع الأصول العقارية عن طريق المزاد الرقمي وذلك لتسهيل عملية بيع الأصول العقارية المستهدفة بطريقة أكثر كفاءة وشفافية.

 

بنك مصر، كلمتك

 وأوضح أحمد صبحي رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، أنه انطلاقًا من دور بنك مصر الريادي بمجال التحول الرقمي فقد قام بدعم منصة بالمزاد كأول منصة رقمية متخصصة في مجال المزاد الرقمي، ويأتي ذلك مواكبًا لإستراتيجية البنك المركزي المصري بمجال التحول الرقمي والسعي نحو مجتمع غير نقدي.

 

 وأضاف، أحمد صبحي أن بنك مصر يستهدف زيادة حجم الأصول العقارية المعروضة علي منصة "بالمزاد" سواء كانت أصول مملوكة لبنك مصر أو أصول مملوكة للغير موكل لبنك مصر عملية بيعها.

 

ومن جانبه، قال حسن سمير مدير عام الإدارة المركزية للاستثمار والتطوير العقاري ببنك مصر، إن نجاح المزاد الرقمي الأول عبر منصة "بالمزاد" والنتيجة التي انتهت إليها المزاد سيشجع البنك على زيادة عمليات عرض أصوله على المنصة لما تتمتع به العملية من مزايا تتمثل في الكفاءة في إدارة التكلفة المترتبة عن عملية الطرح، وكذا الوصول لسعر أكثر عدالة دون أية تدخلات خارجية سواء من مقدمي العروض أو القائمين على المزاد، وقد أثبتت التجربة جاهزية السوق المصري للتحول الرقمي في قطاع المزادات مما يبشر بمزيد من النمو والتطورات بذلك القطاع.

 

جذب شرائح جديدة لسوق العقارات 

 وتستهدف المنصة خلال المرحلة القادمة زيادة حجم عملياتها من خلال العمل مع بنوك مصرية أخري والهيئات والمؤسسات الحكومية إضافة إلى المؤسسات الخاصة، حيث أنها تستهدف أن تكون الوجهة الأساسية للمزاد الرقمي، مما يثري سوق المزادات الرقمية ويفسح المجال لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة إلى جانب جذب شرائح جديدة لسوق العقارات.

 

وتتميز المنصة الرقمية بنظام متطور يضمن السرية التامة للمزايدين، حيث لا يتم الكشف عن هوية المشاركين، مما يخلق بيئة تنافسية عادلة.

ويسعى بنك مصر دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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