انخفاض ملحوظ في أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:53 صباحاً - أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفضت أسعار الذرة المستوردة انخفاضًا يقدر بـ 100 جنيه في الطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 137.8 جنيهًا، بارتفاع 144 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 250 جنيهًا إلى 1300 جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن اسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 14751 جنيهًا، بارتفاع 1674 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 6 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 19900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر صويا 44% نحو 18900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الردة والكسب عباد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 9700 جنيهًا، سعر كسب عباد 36% نحو 16250 جنيه، بانخفاض 550 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12200 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 20500 جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20 ألف جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19500 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19200 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 15700 جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15500 جنيه، علف بياض 14% نحو 14400 جنيه.

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