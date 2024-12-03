خبير: توطين صناعة السيارات يخفض أسعارها في السوق المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:04 صباحاً - قال تامر حنفي خبير السيارات: إنّ توطين صناعة السيارات بالسوق المصري ينعكس بالإيجاب علي أسعار السيارات علي المستوي البعيد، حيث تتراجع الأسعار بالسوق المحلي، نظرا لأن التصنيع سيكون بتكلفة أقل من الاستيراد.

إنشاء مصانع السيارات للتجميع المحلي

وأوضح تامر حنفي في تصريح خاص لكلمتك، أن الحكومة تسعي لتوفير جميع الحوافز لرجال الصناعة من أجل إنشاء مصانع السيارات، وتوطين صناعة السيارات، الذي ينعكس علي الصناعة في مصر لأنها تسد احتياجات السوق المحلي.

ولفت إلي أن السيارات المجمعة محليًا يفرض عليها التجار ظاهرة الاوفربرايس التي تفرض رسوما إضافية علي أسعار السيارات لاستلام السيارات علي الفور بدون الوضع علي قوائم الانتظار.

وضع ضوابط بالسوق المصري تحد من بيع السيارات بظاهر الاوفربرايس

وتابع خبير السيارات: إن هناك العديد من السيارات المجمعة محليا من شيري وهيونداي تباع بالأسواق المحلي بأسعار الأوفربرايس يتراوح ما بين 80 حتي 100 ألف جنيه علي سعرها الأساسي، بالرغم من تجميعها محليا، لذا لابد من وضع ضوابط بالسوق المصري تحد من بيع السيارات بظاهر الأوفربرايس، لكي نحصل علي ايجابيات التجميع المحلي علي اسعار السيارات بالانخفاض، مشيرا إلى أن انشاء جميع ماركات السيارات مصانع لها داخل السوق المصري يحد من تلك الظاهرة بشكل ملحوظ، نظرا لأن أعداد السيارات تزيد وتنشط عملية البيع والشراء وتصدير الباقي إلي الخارج.

موقع مصر الجغرافي يساعد علي جلب المستثمرين

وأشار خبير السيارات، إلي أن توطين الصناعة خطوة كان يجب أن تؤخذ منذ أعوام سابقة، لأن مصر موقعها الجغرافي يجذب المستثمرين لإنشاء مصانع تجارية، توفر فرص عمل كبيرة للشباب.

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