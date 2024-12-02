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MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر - أخبار كلمتك

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MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر - أخبار كلمتك

MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - أعلن  أنكوس أرورا، المدير التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وكيل علامة MG بمصر، عن إنشاء أول مصنع لتجميع سيارات MG محليًا في الفترة القادمة، تلبية لمطالب رئيس الدولة عبد الفتاح السيسى، من أجل توطين صناعة السيارات، واتساع حجم الإنتاج المحلى، والتصدير إلى الخارج بعد سد  احتياجات السوق المحلى.

إنتاج سيارات شيفروليه وسيارات MG وأوبل 

وأوضح أنكوش فى تصريحات صحفية، أن مصنع  سيارات mg الجديد يقام خلال عامين لإنتاج  سيارات شيفروليه وسيارات MG  وأوبل، لرفع القدرة الإنتاجية لتتواكب مع مبيعات MG المتطورة، بالسوق المصرى، والتصدير الى الشرق الأوسط والسير على خطى الحكومة المصرية فى توطين صناعة السيارات، والنهوض بها من خلال الكفاءة والجودة والانتاج.

مواصفات تصميم سيارات MG 7

طرحت سيارات MG 7 الجديدة كليًا السيدان لأول مرة في السوق المحلي المصري مساء أمس  بفئة واحدة فقط بسعر بلغ 1.6 مليون جنيه. وتقدم السيارة في مصر بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

مواصفات محرك سيارات MG 7

وتأتي السيارة للسوق المحلي المصري بمحركات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة اجمالية 185 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر وناقل حركة ديوال كلاتش من 7 سرعات مبلل. كما تعتمد على تعليق أمامي ماكفرسون وتعليق خلفي متعدد الوصلات. كما تعتمد على خزان وقود سعة 65 لتر.  

ويبلغ طول السيارة 4.884 مم وعرضها 1.889 مم وارتفاعها 1.447 مم وطول قاعدة العجلات بواقع 2778 مم.

التجهيزات الخارجية في MG 7

وتقدم MG 7 بالعديد من التجهيزات الخارجية التي تتضمن مصابيح ليد في الأمام والخلف مع سقف بانوراما وأبواب بدون إطارات مع إضاءة أوتوماتيكية ووحدات نهارية ليد وكشافات شبورة في الامام والخلف ومرايا كهربائية وفرامل حمراء وعجلات 19 بوصة. كما يتوفر للسيارة 5 ألوان خارجية.

تجهيزات مقصورة MG 7

وفي الداخل , يتاح لها 3 شاشات بإجمالي مساحة تبلغ 30 بوصة مع مقاعد رياضية بتعديل كهربائي وفرش جلدي وكاميرا 360 درجة. كما يتوفر لها دخول بدون مفتاح وزر لتشغيل المحرك وعجلة قيادة متعددة المهام بفرش جلدي وتحكم في صوت العادم وشاشة عدادات 10.25 بوصة و4 فتحات USB.

وسائل أمان MG 7

وتشمل وسائل الأمان في السيارة ايرباج أمامي وجانبي وفرامل ABS وEBD وبرنامج للثبات الإلكتروني مع تحكم في الفرامل عند المنعطفات ومثبت للسرعة ومحدد للسرعة وتحكم في صعود المرتفاعت وفرامل يد كهربائية وأوتو هولد وحساسات ركن في الخلف مع كاميرا خلفية ومراقبة ضغط الهواء في الاطارات وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف ومانع لتشغيل المحرك ايموبليزر. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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