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ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق، سجل سعر كيلو السمن البلدي والزبدة البقري ارتفاعًا في الأسواق، مقابل انخفاض سعر السمن الصناعي، وذلك وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار السمن الصناعي والبلدي والزبدة في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لتقرير البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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اسعار السمنه البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 6 جنيهات

ارتفعت أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 6 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر الزبدة البقري مزارع نحو 182.8 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار الزبدة البقري مزارع ما بين 75 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السمنه البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو  جنيه

ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو  جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 332.4 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 170 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار السمن الصناعي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

أما أسعار السمن الصناعي وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر السمن الصناعي انخفض بنحو جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن الصناعي نحو 91.2 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو السمن الصناعي ما بين 60 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

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أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

أسعار سمن الهانم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الهانم  انخفض بنحو 3.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الهانم نحو 98 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الهانم ما بين 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

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أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

أسعار سمن النخلتين في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن النخلتين انخفض بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن النخلتين نحو 94.3 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن النخلتين ما بين 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

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اسعار السمنه البلدي والصناعي في الأسواق، كلمتك

أسعار سمن الشمس الذهبية في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الشمس الذهبية انخفض بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الشمس الذهبية نحو 98.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الشمس الذهبية ما بين 45 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

أسعار سمن روابي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن روابي انخفض بنحو  1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن روابي نحو 102.3 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن روابي ما بين 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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