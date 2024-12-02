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الرئيسية مال واقتصاد

168 مليون دولار صادرات البطاطس النصف مقلية خلال 2024 - أخبار كلمتك

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168 مليون دولار صادرات البطاطس النصف مقلية خلال 2024 - أخبار كلمتك

168 مليون دولار صادرات البطاطس النصف مقلية خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - كشف الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن معدلات صادرات البطاطس النصف مقلية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، سجلت نحو 168 مليون دولار، وبكميات وصلت لنحو 149 ألف طن، بزيادة بلغت نحو 36% عن ذات الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الصادرات نحو 124 مليون دولار، وبلغت الكميات نحو 102 ألف طن.

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 السعودية في مقدمة أهم الدول المستوردة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بقيمة  33 مليون دولار

وأوضحت الدراسة  التى استعرضها  الضوى، أن السعودية في مقدمة أهم الدول المستوردة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بإجمالي صادرات وصل لنحو 33 مليون دولار، وبنسبة زيادة 151% مقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي. 

وجاءت الأردن في المركز الثاني بصادرات وصلت لنحو 33 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 32%. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس “استعراض دراسة تصدير  البطاطس المجمدة ”.

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أهم الأسواق الواعدة التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة

وعن أهم الأسواق الواعدة التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة، كشفت الدراسة أن الشركات المصرية أمامها فرص واعدة يجب استغلالها في عدد من الأسواق، من أبرزها، السوق السعودي، الذي يحظى بفرص تصديرية تصل إلى نحو 26 مليون دولار.

في حين أن  الصادرات المصرية الحالية تبلغ 17 مليون دولار فقط، مما يترك فرصة تصديرية غير مستغلة بقيمة 9.5 مليون دولار، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 5% ووجود رسوم تفضيلية 0% لمصر ضمن مجموعة الدول العربية، يليه السوق الإيطالي، الذي تقدر إمكانياته التصديرية بنحو 5.4 مليون دولار، مع فرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 14.40% ورسوم تفضيلية 0% بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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