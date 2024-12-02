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نشتري الذهب والا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب - أخبار كلمتك

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نشتري الذهب والا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب - أخبار كلمتك

نشتري الذهب والا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - أسعار الذهب اليوم، كشف عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن توقعاته لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

سبب انخفاضات أسعار الذهب

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ألحدث اليوم” إلى أن البورصة العالمية شهدت انخفاضات في أسعار الذهب بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية في ضوء ارتفاع سعر الدولار عالميا.

توقعات أسعار الذهب 

وأكد أنه في ظل التوترات الجيو سياسية إقليميا ودوليا من المتوقع أن تشهد البورصة العالمية ارتفاعات في أسعار الذهب الفترة المقبلة.

نصيحة بشأن الذهب

وبسؤاله نشتري أم  نبيع الذهب؟ نصح عضو شعبة الذهب، بأنه في حالة كان هناك فائض من المال يتم توجيهه لشراء الذهب الذي يعد استثمارا على المدي الطويل.

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي)

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

وتابع: نتجه لتوفير المشغولات الذهبية الخفيفة، في ظل ارتفاع الأسعار حتى تكون مناسبة لكافة المستويات والطبقات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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