نشتري الذهب والا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - أسعار الذهب اليوم، كشف عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن توقعاته لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

سبب انخفاضات أسعار الذهب

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ألحدث اليوم” إلى أن البورصة العالمية شهدت انخفاضات في أسعار الذهب بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية في ضوء ارتفاع سعر الدولار عالميا.

توقعات أسعار الذهب

وأكد أنه في ظل التوترات الجيو سياسية إقليميا ودوليا من المتوقع أن تشهد البورصة العالمية ارتفاعات في أسعار الذهب الفترة المقبلة.

نصيحة بشأن الذهب

وبسؤاله نشتري أم نبيع الذهب؟ نصح عضو شعبة الذهب، بأنه في حالة كان هناك فائض من المال يتم توجيهه لشراء الذهب الذي يعد استثمارا على المدي الطويل.

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي) 1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

وتابع: نتجه لتوفير المشغولات الذهبية الخفيفة، في ظل ارتفاع الأسعار حتى تكون مناسبة لكافة المستويات والطبقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.