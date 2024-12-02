الأردن في المرتبة الأولى كأكبر سوق لصادرات البطاطس المجمدة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - كشفت أحدث الدراسات السوقية الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن مصر تحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة الخاصة بالبند الجمركي رقم (HS 200410) بنسبة 1% من السوق العالمي، مع ارتفاع خلال آخر 5 سنوات (2019 إلى 2023) بنسبة 24% في القيمة و12% في الكمية، ونمو خلال العام الأخير (2022 إلى 2023) بنسبة 54% في القيمة.



مصر تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًا في قائمة أكبر الدول المصدرة خلال عام 2023



وأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًا في قائمة أكبر الدول المصدرة خلال عام 2023، حيث بلغت صادرات مصر من البطاطس النصف مقلية خلال العام الماضي نحو 155 مليون دولار بإجمالي كميات وصلت لنحو 129 ألف طن

وأشارت الدراسة الى أن تلك الصادرات شهدت تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة خلال الفترة (2019-2023) وصل لنحو 24%، ونمو سنوي في الكمية خلال نفس الفترة بنحو 12%، ونمو سنوي في القيمة خلال العام الماضي وصل لنحو 54% مقارنة بما كانت عليه في 2022.

أهم الدول المستوردة للبطاطس المجمدة المصرية خلال العام الماضي

الأردن تحتل في المرتبة الأولى كأكبر سوق لصادرات البطاطس المجمدة المصرية بلغت 30 مليون دولار



وكشف د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ،عن أهم الدول المستوردة للبطاطس المجمدة المصرية خلال العام الماضي، أوضحت الدراسة أن الأردن جاءت في المرتبة الأولى كأكبر سوق للصادرات المصرية بقيمة بلغت 30 مليون دولار، محققةً نموًا بنسبة 53% مقارنة بالعام السابق، تليها الولايات المتحدة الأمريكية التي استوردت بقيمة 27 مليون دولار، محققةً أعلى معدل نمو بين الأسواق المستوردة بنسبة 177%. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس “استعراض دراسة تصدير البطاطس المجمدة ”



وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 26 مليون دولار، رغم انخفاض طفيف بنسبة -1% مقارنة بالعام السابق، ثم المملكة العربية السعودية التي استوردت بقيمة 21 مليون دولار، محققةً نموًا بنسبة 14%، تليها الكويت بقيمة 12 مليون دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 18%، ثم البرازيل التي سجلت واردات بقيمة 9 ملايين دولار، دون بيانات معدل نمو خلال السنوات الماضية، ثم المغرب التى جاءت في المرتبة السابعة بقيمة 8 ملايين دولار، محققةً نموًا سنويًا بنسبة 58%، في حين جاءت البحرين وسلطنة عمان في المرتبتين التاليتين بقيم بلغت 3 ملايين دولار لكل منهما، مع معدلات نمو سنوية بلغت 16% و35% على التوالي.



كما سجلت ليبيا وفلسطين واردات بقيمة 2 مليون دولار لكل منهما، مع تباين في معدلات النمو، حيث سجلت فلسطين انخفاضًا بنسبة -3%، بينما حققت ليبيا نموًا بنسبة 16%، وأخيرًا، سجلت روسيا واردات بقيمة 0.36 مليون دولار، بانخفاض كبير بنسبة -94% عن العام السابق.





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